Dự án chung cư The Harmona tọa lạc tại đường Trương Công Định, Tân Bình, trên khuôn viên đất rộng 9.137m2, gồm 3 block nhà cao 19 tầng, quy mô khoảng 600 căn. Công trình được khởi công xây dựng từ quý IV/2009, chào bán rộng rãi ra thị trường từ năm 2010 với giá phổ biến khoảng 20 triệu đồng mỗi m2. Chủ đầu tư dự án, Công ty cổ phần Thanh Niên cam kết sẽ bàn giao căn hộ vào quý I/2012 tuy nhiên do khó khăn tài chính, phải đến quý II-III/2013 doanh nghiệp mới bàn giao những block đầu tiên. Thế nhưng, đến cuối tháng 5/2016 cư dân sống trong tòa nhà này tiếp tục đón cú sốc bị Ngân hàng BIDV ra tối hậu thư siết nợ vào tháng 6 tới. Cụ thể, ngày 24/5 Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Sài Gòn phát văn bản yêu cầu Công ty Vật tư xuất nhập khẩu Tân Bình thực hiện bàn giao tài sản thế chấp là chung cư Harmona. Thời gian thực hiện bàn giao tài sản là 9h ngày 9/6/2016. Văn bản nêu rõ, do Công ty cổ phần Vật tư xuất nhập khẩu Tân Bình đã sử dụng tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 3, Trương Công Định, phường 14, quận Tân Bình, TP HCM (tức chung cư Harmona) để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ vay của Công ty cổ phần Thanh Niên. Hiện khoản nợ vay của Công ty Thanh Niên đã quá hạn nhưng doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng.