Tại đại hội cổ đông bất thường ngày 22/10, Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV đã thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị. Theo đó, Tổng giám đốc sẽ là người đại diện theo pháp luật của ngân hàng này thay vì Chủ tịch như trước đây.

Hiện tại, ông Phan Đức Tú sinh năm 1964 là Tổng giám đốc của BIDV. Ông Tú đã chính thức trở thành người đại diện theo pháp luật của ngân hàng này thay cho ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV về hưu từ đầu tháng 9.

Tổng giám đốc BIDV - Phan Đức Tú.

Ông Phan Đức Tú gia nhập BIDV từ năm 1987 và kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại ngân hàng này, như Giám đốc BIDV Chi nhánh Quảng Ngãi, Giám đốc Ban Tổ chức cán bộ. Tháng 6/2007, ông được bổ nhiệm Phó tổng giám đốc và từ 1/5/2012 làm Tổng giám đốc BIDV.

Trước đó, ông Tú từng là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt, Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty Đầu tư và Phát triển Campuchia (IDDC)... Mới đây, ông được bầu vào vị trí Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Sau 9 tháng, lợi nhuận của BIDV đạt 5.623 tỷ đồng trước thuế, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 71% kế hoạch năm. Tổng tài sản tăng trưởng 11,5% so với đầu năm lên 956.000 tỷ (đến 30/9). Quy mô tín dụng và đầu tư đến hết 30/09 đạt trên 912.000 tỷ đồng, tăng trưởng 14,2% so với đầu năm. Trong đó dư nợ tín dụng tăng 12,7%, tỷ lệ nợ xấu là 1,72%.

Lệ Chi