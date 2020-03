Khách hàng nữ giao dịch từ ngày 4/3 đến 6/3 tại BIDV sẽ được tặng tiền mặt, voucher và cơ hội quay số may mắn trúng các giải thưởng giá trị.

Theo đó, khách hàng nữ gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn mới từ 12 tháng trở lên tại quầy, tối thiểu 50 triệu đồng trong thời gian ưu đãi sẽ nhận quà là tiền mặt trị giá 100.000 đồng.

Còn từ ngày 4/3 đến 8/3, khách nữ giao dịch thành công chuyển tiền nhanh 24/7, chuyển tiền trong nước, chuyển tiền nội bộ khác chủ tài khoản trên BIDV SmartBanking được tham gia quay số dự thưởng. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 100 triệu đồng.

Thông tin chi tiết liên hệ chi nhánh BIDV trên toàn quốc hoặc tổng đài 19009247.

"Đây là một trong những hoạt động nhằm khuyến khích khách hàng nữ giao dịch trên kênh ngân hàng điện tử nhiều tiện ích", đại diện nhà băng cho biết.

Mới đây, từ ngày 25/2, ngân hàng này cũng giảm tới 70% phí chuyển tiền ngoài hệ thống BIDV với một số giao dịch trên kênh ngân hàng điện tử. Chi tiết xem tại đây.

Ngoài ra, nhà băng còn tặng voucher giảm đến 50% giá trị với các sản phẩm dịch vụ thời trang, làm đẹp, ẩm thực cho khách nữ đến giao dịch tại quầy. Chương trình áp dụng tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ với giao dịch chuyển tiền, giải ngân khoản vay, phát hành thẻ ghi nợ quốc tế, thẻ tín dụng quốc tế.

Với nhiều sản phẩm, dịch vụ, BIDV đã được trao nhiều giải thưởng. Điển hình là giải Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 5 năm liên tiếp (2015-2019) do tạp chí The Asian Banker bình chọn, giải Ngân hàng bán lẻ Tiêu biểu Việt Nam 4 năm liên tiếp (2016-2019) do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và tổ chức Dữ liệu Quốc tế IDG bình chọn.

Hà Thanh