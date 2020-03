Ngân hàng BIDV tặng đến 150.000 đồng mỗi giao dịch chuyển tiền quốc tế, ưu đãi tỷ giá lên tới 20 điểm cho khách mua ngoại tệ du học.

Chương trình "Ưu đãi mua ngoại tệ và chuyển tiền quốc tế" của ngân hàng BIDV dành cho khách chuyển tiền quốc tế đi qua kênh Swift và mua ngoại tệ tại nhà băng. Thời gian áp dụng từ ngày 5/3 đến hết 30/4.

Với giao dịch chuyển tiền quốc tế đi qua Swift từ 1.000 đến dưới 5.000 USD, khách hàng được tặng 50.000 đồng. Giao dịch từ 5.000 đến dưới 10.000 USD được tặng 100.000 đồng, từ 10.000 USD trở lên được tặng 150.000 đồng.

Khách mua ngoại tệ phục vụ mục đích du học giá trị từ 1.000 USD quy đổi, hưởng ưu đãi tỷ giá so với tỷ giá mua niêm yết. Cụ thể, với ngoại tệ EUR, GBP, CHF, AUD, CAD, SGD, NZD, nhà băng ưu đãi 20 điểm so với giá niêm yết. Với đồng USD ưu đãi 10 điểm, đồng JPY được 0,2 điểm, đồng HKD một điểm, còn đồng KRW ưu đãi 0,01 điểm. Đây là điểm giảm trừ so với tỷ giá niêm yết khách hàng mua tiền mặt và chuyển khoản, tùy loại tiền giao dịch.

BIDV là một trong những ngân hàng thương mại tại Việt Nam tham gia Sáng kiến đổi mới thanh toán toàn cầu (Swift GPI) nhằm mang đến tiện ích cho người dùng dịch vụ chuyển tiền quốc tế. Swift GPI cho phép tăng tốc độ xử lý điện chuyển tiền, tăng khả năng nhận tiền ngay trong ngày. Giải pháp này còn cho phép khách tra cứu thông tin, trạng thái chuyển tiền, dừng hoặc hoàn trả giao dịch chuyển tiền..., không phát sinh chi phí hay thủ tục khác.

"Với hơn 1.000 điểm giao dịch trên toàn quốc, hệ thống đối tác trên toàn cầu, chúng tôi có đa dạng dịch vụ, tạo trải nghiệm cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu chuyển tiền bằng hầu hết các loại ngoại tệ", đại diện ngân hàng cho biết.

Cụ thể, khách có tài khoản hoặc không có tài khoản tại BIDV đều có thể chuyển tiền cho người hưởng ở nước ngoài. Nhà băng còn cung cấp dịch vụ mua bán ngoại tệ với tỷ giá cao cho khách không có sẵn loại ngoại tệ cần chuyển. Thời gian giao dịch nhanh với mức phí cạnh tranh.

Để chuyển tiền quốc tế, khách hàng chỉ cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ gồm chứng từ chứng minh mục đích chuyển tiền như thông báo chi phí, hóa đơn đề nghị thanh toán của cơ sở cung cấp dịch vụ nước ngoài. Người chuyển cần chuẩn bị thêm hộ chiếu, visa còn hiệu lực của người thụ hưởng ở nước ngoài. Các hồ sơ khác tùy theo mục đích chuyển tiền, giấy chứng minh quan hệ trong trường hợp chuyển tiền cho thân nhân cũng là những loại giấy cần chuẩn bị.

Tiếp đó, khách hàng điền thông tin theo mẫu lệnh chuyển tiền của BIDV, xuất trình giấy tờ tùy thân. Trường hợp người chuyển được ủy quyền đến giao dịch, khách hàng cần cung cấp văn bản ủy quyền hợp pháp.

"Với mạng lưới rộng khắp, nền tảng công nghệ tốt, chúng tôi sẽ giúp khách hàng trải nghiệm dịch vụ chuyển tiền quốc tế dễ dàng, nhanh chóng và nhiều ưu đãi", đại diện ngân hàng cho hay.

Hà Thanh