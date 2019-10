Từ 14-18/10, Ngân hàng BIDV triển khai chương trình ưu đãi khách hàng nữ tới giao dịch tại quầy trên toàn quốc với hơn 12.000 quà tặng hấp dẫn cùng nhiều voucher ưu đãi đối với lĩnh vực thời trang, làm đẹp, ẩm thực...

Theo đó, khách nữ giao dịch tại quầy một trong các sản phẩm dịch vụ thuộc nhóm 1 và đăng ký sử dụng thêm một trong các sản phẩm dịch vụ thuộc nhóm 2 sẽ được tặng một phần quà là bình giữ nhiệt vỏ tre thân thiện với môi trường.

Cụ thể, nhóm 1 bao gồm gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn mới, tối thiểu 50 triệu đồng, kỳ hạn 6 tháng trở lên, đăng ký mới thẻ tín dụng, chuyển tiền quốc tế qua Swift, giải ngân khoản vay mua nhà, mua xe, vay sản xuất kinh doanh. Nhóm 2 bao gồm đăng ký BIDV SmartBanking, dịch vụ BSMS, mở mới thẻ ghi nợ nội địa và quốc tế, dịch vụ thanh toán hóa đơn, chuyển tiền trong nước ra ngoài hệ thống (tối thiểu 100 triệu đồng).

Bên cạnh đó, khách hàng nữ còn có cơ hội nhận được voucher giảm giá lên đến 50% giá trị khi mua sắm, sử dụng sản phẩm dịch vụ tại các thương hiệu thời trang, ẩm thực, làm đẹp như Yves Rocher, Efora, Nine West, Thời trang May’s House, Halai Saigon...

Đại diện BIDV chia sẻ, những phần quà ý nghĩa sẽ thay lời cảm ơn chân thành tới các khách hàng nữ đã tin tưởng và đồng hành cùng ngân hàng suốt thời gian qua.

An Phạm

BIDV nhận giải thưởng "Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam" 5 năm liên tiếp (2015-2019) do tạp chí The Asian Banker bình chọn, giải thưởng "Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu nhất Việt Nam" 3 năm liên tiếp (2016-2018) do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Tổ chức Dữ liệu quốc tế (IDG) trao tặng.