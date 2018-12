Trải qua 10 tháng khảo sát, ứng dụng BIDV SmartBanking của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã được vinh danh trong Top 100 sản phẩm dịch vụ Tin & Dùng 2018. BIDV cũng nằm trong top 10 doanh nghiệp được người tiêu dùng tin tưởng bình chọn nhiều nhất. Chương trình trao giải diễn ra ngày 29/11 tại TP HCM do Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức.

Đại diện BIDV nhận giải thưởng.

Theo đó, BIDV SmartBanking là sản phẩm nhiều tiện ích, giúp khách hàng chủ động thực hiện giao dịch, quản lý tài chính an toàn và nhanh chóng mọi lúc mọi nơi như dịch vụ chuyển tiền 24/7, thanh toán hóa đơn (tiền điện, cước viễn thông, vé máy bay, vé tàu, đặt phòng khách sạn, thanh toán học phí, truyền hình cáp...), nạp tiền (điện thoại, mua thẻ game, nạp ví điện tử...), gửi hoặc rút tiền gửi online, mua sắm trực tuyến, thanh toán QRPay. BIDV SmartBanking còn hỗ trợ các tính năng dịch vụ thẻ như truy vấn thông tin, khóa/mở khóa thẻ, kích hoạt lại PIN, kích hoạt, hủy kích hoạt tính năng thanh toán trực tuyến...

Sở hữu giao diện hiện đại và thân thiện, tốc độ xử lý nhanh chóng qua nhiều lớp bảo mật an toàn, BIDV SmartBanking liên tục cho ra mắt các tính năng mới hiện đại như chuyển tiền qua số điện thoại, trợ lý ảo, thanh toán QRPay... Sản phẩm không chỉ là một ứng dụng ngân hàng trên thiết bị di động mà còn định hướng trở thành một hệ sinh thái tài chính - tiêu dùng trên cơ sở hợp tác với các đối tác Fintech, để hỗ trợ tối đa các nhu cầu tài chính và thanh toán của khách hàng.

Sản phẩm BIDV SmartBanking là sản phẩm cốt lõi trong hệ sinh thái hoạt động ngân hàng số của BIDV. Trong năm 2017, tổng lượt khách hàng đăng ký mới dịch vụ ngân hàng điện tử đạt trên 2 triệu lượt, có mức tăng trưởng hàng năm hơn 35%. Dự kiến đến hết năm 2018 mức độ tăng trưởng sẽ tiếp tục có bước gia tăng mạnh mẽ.

Số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng điện tử đạt 44 triệu giao dịch. Số lượng giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng qua kênh ngân hàng điện tử chiếm 45% tổng giao dịch chuyển tiền đi toàn hệ thống BIDV. Hiện, nhà băng chiếm 22,25% tổng số lượng giao dịch toàn thị trường qua kênh NAPAS. Tính đến hết tháng 6/2018, BIDV có hơn 14 triệu giao dịch thanh toán hóa đơn trên các kênh ngân hàng điện tử, trong đó, trọng tâm là sản phẩm BIDV SmartBanking.

Trước đó, năm 2017, BIDV SmartBanking cũng đã đạt giải thưởng "Sản phẩm dịch vụ sáng tạo, độc đáo" do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG) bình chọn.

Đại diện BIDV cho biết, các giải thưởng uy tín trên là sự ghi nhận những nỗ lực của ngân hàng trong chặng đường 10 năm tập trung phát triển mạnh mẽ về quy mô, hiệu quả và chất lượng hoạt động ngân hàng bán lẻ. Với mục tiêu giữ vững vị thế ngân hàng bán lẻ tốt nhất và có thương hiệu bán lẻ số một Việt Nam, BIDV tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, chuyển dịch kênh phân phối hiện đại, phát triển nguồn nhân lực bán lẻ chuyên nghiệp, tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hợp tác với các công ty Fintech... và củng cố giá trị cốt lõi lấy khách hàng làm trọng tâm cho mọi hoạt động.

BIDV cũng là ngân hàng đạt giải "Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam" 4 năm liên tiếp 2015, 2016, 2017 & 2018 do tạp chí The Asian Banker bình chọn và là "Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu" 3 năm liên tiếp 2016, 2017 & 2018 do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG) bình chọn. Nhiều sản phẩm bán lẻ của BIDV đạt các giải thưởng như: giải thưởng "Sản phẩm cho vay nhà ở tốt nhất Việt Nam" 3 năm liên tiếp 2016, 2017 & 2018 do Tạp chí The Asian Banker bình chọn; giải thưởng "Sản phẩm dịch vụ sáng tạo độc đáo 2018" dành cho sản phẩm BIDV Pay+ do VNBA và IDG bình chọn; giải thưởng "Trung tâm chăm sóc khách hàng tốt nhất" do Hiệp hội Contact Centre tại Singapore trao tặng và "Chương trình chăm sóc khách hàng tốt nhất 2018" do CLB Contact Centre Vietnam trao tặng.

Chương trình Khảo sát - công bố và vinh danh top 100 sản phẩm - dịch vụ Tin & Dùng là sự kiện thường niên của Thời báo Kinh tế Việt Nam khởi xướng và duy trì từ năm 2006 đến nay. Năm nay, với chủ đề "Thương hiệu có tâm - tiêu dùng xứng tầm", chương trình đã tổ chức một chuỗi các hoạt động khảo sát, bình chọn và hoạt động tăng cường sự kết nối giữa doanh nghiệp, nhà sản xuất, đơn vị kinh doanh, phân phối... với người tiêu dùng nhằm lựa chọn ra các sản phẩm, dịch vụ uy tín có chất lượng, được người tiêu dùng đánh giá cao.

Các sản phẩm, dịch vụ được lựa chọn chú trọng bảo đảm và cập nhật các tiêu chí công nghệ giúp tiết kiệm chi phí, tiện lợi, thân thiện và bền vững, phù hợp xu thế phát triển tất yếu. Các thương hiệu doanh nghiệp sở hữu các sản phẩm, dịch vụ có chiến lược tăng cường kết nối và tích cực chia sẻ giá trị tới cộng đồng được đánh giá cao.

Lộc An