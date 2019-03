Khách hàng sẽ nhận tới 2 triệu đồng khi phát hành mới thẻ quốc tế, miễn phí giao dịch cho chủ thẻ khi chi tiêu tại nước ngoài.

Từ nay đến 31/3, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) áp dụng nhiều chương trình ưu đãi cho chủ thẻ mới. Chính sách này được đưa ra nhằm tri ân khách hàng và kỷ niệm một năm kinh doanh thành công của nhà băng này.

Cụ thể, khách hàng sẽ nhận tới 2 triệu đồng khi phát hành mới thẻ quốc tế, miễn phí giao dịch cho chủ thẻ khi chi tiêu tại nước ngoài. Chủ thể còn có cơ hội nhận tour du thuyền Nhật Bản - Hàn Quốc, Singapore - Malaysia, tour Hạ Long trong chương trình "Quay số may mắn".

Bên cạnh đó, khách hàng phát hành thẻ ghi nợ nội địa BIDV sẽ được miễn phí phát hành thẻ, miễn phí thường niên năm đầu tiên cùng ưu đãi tặng tới 50.000 đồng khi chi tiêu. Người đăng ký thành công dịch vụ BIDV Pay+ và giao dịch hợp lệ bằng BIDV Pay+ sớm nhất mỗi tuần sẽ nhận 2 mã Grab trị giá 25.000 đồng.

Chi tiết chương trình tại đây. Hotline 19009247.

Với kinh nghiệp 60 năm phát triển và 20 năm hoạt động trong lĩnh vực thẻ, BIDV cung cấp ra thị trường những sản phẩm thẻ đa dạng (từ thẻ vật lý đến thẻ phi vật lý).

Năm 2018, nhà băng nhận nhiều giải thưởng như 3 lần đạt "Thẻ tín dụng tốt nhất Việt Nam" do Tạp chí Tài chính quốc tế (International Finance Magazine - IFM) bình chọn; giải thưởng "BIDV Pay+ - sản phẩm dịch vụ sáng tạo độc đáo 2018" do IDG phối hợp Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trao tặng hay "Ngân hàng có dịch vụ chấp nhận thẻ và quản lý dòng tiền tốt nhất Việt Nam 2019" của The Asian Banker.

Tâm Anh