Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa ra mắt phòng giao dịch cung cấp dịch vụ trọn gói sản phẩm dịch vụ ngân hàng, tại 46-48 Bà Triệu, Hà Nội với mô hình hiện đại, phong cách giao dịch hoàn toàn mới với các cán bộ tư vấn chuyên nghiệp.

Tại phòng giao dịch này, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại sẽ phục vụ đúng nhu cầu đa dạng và chuyên sâu vào từng nhóm sản phẩm dịch vụ mà khách hàng cần. Đây có thể được xem như bước tiến mới để BIDV đưa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đến gần với khách hàng hơn.

Khởi đầu mô hình này, BIDV sẽ tập trung giới thiệu đến khách hàng các dòng sản phẩm: sản phẩm đầu tư (bảo hiểm nhân thọ, tư vấn chứng khoán và tài chính cá nhân); sản phẩm dịch vụ bán lẻ chuyên sâu (tín dụng, bảo hiểm phi nhân thọ gắn với dịch vụ ngân hàng) và sản phẩm dịch vụ bán lẻ cơ bản.

Văn phòng mới sẽ phân khu giao dịch hỗ trợ khách hàng xếp hàng tự động, khu tư vấn được phân định rõ ràng cho từng nhu cầu khách hàng; phòng phục vụ khách hàng VIP, hỗ trợ các khách hàng trong từng dòng sản phẩm dịch vụ. Những tiện ích này giúp phục vụ ngày càng chuyên nghiệp, đạt hiệu quả cao và đáp ứng được đúng nhu cầu khách hàng.

Đặc biệt, phòng giao dịch cung cấp dịch vụ trọn gói này là khu giao dịch tự động với các sản phẩm dịch vụ Internet Banking. Không cần hỗ trợ của giao dịch viên, các khách hàng có thể sử dụng các máy tính tại đây để chủ động thực hiện các giao dịch đối với dịch vụ Internet Banking như: thanh toán hóa đơn tiền điện, thanh toán vé máy bay, thực hiện các giao dịch tài chính online…

Trong lúc chờ giao dịch, các khách hàng có thể thoải mái thư giãn tại phòng chờ sang trọng với hệ thống máy tính bảng cảm ứng và khu café tự động.

Liên hệ 1900 9247 để được tư vấn và hỗ trợ.

Trong 2 tuần liên tiếp kể từ ngày khai trương, các khách hàng đến giao dịch tại đây sẽ nhận ngay quà tặng là chiếc ô che tiện dụng. Ngoài ra, từ nay đến 15/6/2017, khi gửi tiết kiệm từ 2 tỷ đồng trở lên, khách sẽ được tặng kèm quyền lợi bảo hiểm BIC Health Care tương ứng cho khách hàng hoặc người thân với tổng giá trị quà tặng lên đến hơn 200 triệu đồng.

Bên cạnh đó, phòng giao dịch này còn có dịch vụ hỗ trợ tiện ích dành riêng cho khách hàng VIP (concierge), cung cấp cho khách hàng quan trọng các tiện ích tư vấn về sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, y tế, du lịch, ẩm thực, golf, mua sắm… trên phạm vi toàn cầu.

Mô hình phòng giao dịch cung cấp dịch vụ trọn gói như một siêu thị tài chính là một xu thế tất yếu của thị trường ngân hàng tài chính, nhằm cung cấp cho khách hàng các sản phẩm tài chính tiện lợi, chi phí thấp phù hợp với đa số khách hàng. Bên cạnh sản phẩm truyền thống như gửi tiết kiệm, cho vay, mô hình này còn có thêm nhiều sản phẩm tài chính hiện đại khác như: thanh toán tiền điện, điện thoại hay mua bảo hiểm, tư vấn chứng khoán, phát hành các loại thẻ...

Hưng Thịnh

BIDV là "Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam" 2 năm liên tiếp 2015 và 2016, do tạp chí The Asian Banker bình chọn và giải thưởng "Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu 2016", do VNBA và IDG bình chọn.