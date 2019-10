Khách vay vốn sẽ nhận khuyến mãi giảm giá, vay tối đa 80% giá trị xe, thời hạn vay lên đến 7 năm...

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa triển khai chương trình vay vốn mua xe ôtô với nhiều ưu đãi . Theo đó, khách hàng có nhu cầu mua xe Suzuki và đăng ký vay vốn tại BIDV sẽ hưởng đồng thời các lợi ích như khuyến mãi giảm giá 20,5 triệu đồng (tùy dòng xe và giá trị xe), mức vay tối đa 80% giá trị xe, thời hạn vay tối đa 7 năm. Ngoài ra, ngân hàng cũng hỗ trợ thủ tục nhanh chóng, đơn giản với lãi suất ưu đãi theo từng kỳ.

Bên cạnh đó, khách hàng sẽ tham gia nhiều chương trình ưu đãi từ các sản phẩm dịch vụ quản lý tài khoản cá nhân khác như miễn phí duy trì dịch vụ ngân hàng điện tử, tặng 0,2% một năm lãi suất khi gửi tiền online, ưu đãi phí bảo hiểm và thẻ tín dụng theo từng kỳ.

BIDV nhận giải thưởng "Ngân hàng Bán lẻ Tốt nhất Việt Nam" 5 năm liên tiếp 2015-2019 do tạp chí The Asian Banker bình chọn. Giải thưởng "Ngân hàng Bán lẻ Tiêu biểu nhất Việt Nam" 3 năm liên tiếp 2016-2018 do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Tổ chức Dữ liệu Quốc tế (IDG) bình chọn.

An Phạm