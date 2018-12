Nhằm tiếp tục hỗ trợ khách hàng cá nhân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV gia hạn thời gian triển khai các gói vay tín dụng ưu đãi đến hết 31/12, thay vì kết thúc từ 30/9.

Theo đó, lãi suất các gói tín dụng sẽ duy trì ở mức 5,5% mỗi năm với vay sản xuất kinh doanh ngắn hạn (tối đa đến 12 tháng) và 7% mỗi năm với vay nhà ở, mua ôtô, sản xuất kinh doanh trung dài hạn (kỳ hạn tối thiểu 36 tháng).

Đại diện BIDV cho biết, việc gia hạn thời gian ưu đãi vốn vay sẽ giúp khách hàng cá nhân an tâm lập kế hoạch tài chính cho bản thân.

Thông tin chi tiết liên hệ hotline 19009247 hoặc xem tại đây.

Ngoài ra, khách hàng giải ngân trong thời gian này còn được tham gia nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các sản phẩm dịch vụ khác như ngân hàng điện tử, bảo hiểm... để quản lý hiệu quả tài khoản cá nhân.

BIDV là ngân hàng đầu tiên và duy nhất nhận giải thưởng "Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam" 4 năm liên tiếp 2015, 2016, 2017 và 2018 do Tạp chí The Asian Banker bình chọn. Đây cũng là "Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu nhất Việt Nam" 2 năm liên tiếp 2016 và 2017 do hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và tổ chức dữ liệu quốc tế IDG bình chọn.

Lộc An