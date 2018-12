Trong khuôn khổ Hội nghị "Tương lai ngành tài chính" do Tạp chí The Asian Banker đăng cai tổ chức diễn ra ngày 12/1 tại Hà Nội, BIDV lần thứ 4 liên tiếp nhận giải "Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam" (2015-2018), lần thứ 3 là chủ nhân của hạng mục "Sản phẩm cho vay nhà ở tốt nhất Việt Nam" (2016-2018).

Các giải thưởng do Tạp chí The Asian Banker bình chọn trên cơ sở theo dõi, đánh giá, công nhận và vinh danh những ngân hàng bán lẻ xuất sắc của khu vực và tại các quốc gia thuộc châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông, châu Phi.

Năm thứ 4 liên tiếp BIDV nhận giải "Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam".

Năm 2017, quy mô tín dụng bán lẻ của BIDV tăng trưởng 33%, huy động vốn dân cư vượt 20% và thu nhập thuần bán lẻ cao hơn 35% so với năm 2016.

Với mức tăng 14% so với năm 2016, BIDV có hơn 10 triệu khách hàng cá nhân (trên 10% dân số). Dịch vụ ngân hàng điện tử có số lượng giao dịch cao gấp đôi so 2016. Tổng lượt khách hàng đăng ký mới dịch vụ ngân hàng điện tử trong năm 2017 tăng 37% so với cùng kỳ.

Thu nhập thuần hoạt động thẻ nhiều hơn 37% so với 2016, doanh số thanh toán thẻ tín dụng tăng trên 47%, tổng doanh số sử dụng thẻ tăng trưởng khoảng 25%; mức tăng ròng thẻ nợ nội địa cao gấp 1,37 lần so với 2016.

Để vươn tầm ảnh hưởng ra khu vực ASEAN và quốc tế, BIDV triển khai chiến lược toàn diện từ mở rộng mạng lưới giao dịch, chuyển dịch kênh phân phối hiện đại, phát triển nguồn nhân lực bán lẻ chuyên nghiệp, thân thiện. Nhà băng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bán lẻ, gia tăng trải nghiệm của khách hàng.

Năm 2017 cũng ghi dấu mốc hai năm liên tiếp (2016-2017) BIDV được Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG vinh danh "Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu nhất"; là ngân hàng Việt Nam duy nhất nằm trong top 50 ngân hàng bán lẻ xuất sắc nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông và châu Phi, theo số liệu nghiên cứu và đánh giá của The Asian Banker năm 2017...

Minh Trí