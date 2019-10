BIDV vừa thông báo sẽ chi 4.790 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2017 và 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7% mỗi năm.

Cụ thể, các cổ đông của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã CK: BID) nhận cổ tức cho mỗi năm 2017 và năm 2018 với tỷ lệ 7% một cổ phiếu (một cổ phiếu nhận được 700 đồng). Tổng tỷ lệ cổ tức bằng tiền của hai năm là 14% một cổ phiếu (một cổ phiếu nhận được 1.400 đồng).

Năm 2016, BIDV cũng trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 7%. Hai năm trước đó, tỷ lệ này là 8,5%.

BIDV cho biết ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 8/11/2019 và dự kiến ngày thanh toán là 12/12.

Vào cuối tháng 7, nhà băng đã thông qua việc phát hành riêng lẻ 603,3 triệu cổ phần, tương ứng 15% vốn điều lệ cho nhà đầu tư chiến lược KEB Hana Bank. Mới đây, BIDV cho biết Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của ngân hàng.

9 tháng đầu năm 2019, lãi sau thuế của BIDV giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 5.645 tỷ đồng. Tính đến 30/9, tổng tài sản của ngân hàng là 1,425 triệu tỷ đồng, tăng gần 9% so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng khoảng 9%, đạt gần 1,074 triệu tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng tăng gần 10%, đạt gần 1,085 triệu tỷ. Kết thúc quý III, tỷ lệ nợ xấu nội bảng trên dư nợ là 2,09%, tăng so với mức 1,9% vào đầu năm, chủ yếu cho nợ nhóm 5 tăng mạnh 70%.

Quỳnh Trang