Bệnh viện Gia An 115 vừa đón tiếp bà Men Sam An, nhân chuyến viếng thăm và làm việc của bà tại Việt Nam.

Nhân chuyến viếng thăm và làm việc tại Việt Nam, bà Men Sam An - Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Gia Campuchia cùng Bộ Trưởng Quan hệ Quốc Hội, Thượng viện và Thanh tra Campuchia đã dành thời gian tham quan Bệnh viện Gia An 115 tại quận Bình Tân, TP HCM. Nơi đây được nhiều bệnh nhân Campuchia tin cậy, sử dụng dịch vụ từ khi Gia An 115 chính thức đi vào hoạt động từ ngày 22/12/2018 đến nay.

Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Gia Campuchia đến thăm Bệnh viện Gia An 115.

Đoàn động viện tinh thần công tác của các đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ công nhân viên đang công tác tại Bệnh viện Gia An 115 và đánh giá cao về cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ ở đây, mối quan tâm sâu sát giữa bác sĩ với bệnh nhân cũng được ghi nhận.

Đoàn đánh giá cao về cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ ở bệnh viện.

Theo số liệu từ International Medical Travel Journal, mỗi ngày ước tính có khoảng 250 người Campuchia sang Việt Nam chữa bệnh. Trong vòng 3 năm trở lại đây, chỉ riêng số lượng bệnh nhân Campuchia điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy tăng khoảng 90%.

"Với vị trí địa lý, khí hậu và văn hóa tương đối gần giống Việt Nam nên người dân Campuchia thường có một số bệnh giống người dân Việt Nam, có thể kể đến như tim mạch, tiểu đường, gan, phổi, các bệnh lý đường tiêu hóa...", đại diện Bệnh viện Gia An 115 cho biết.

Trước thực tế nhu cầu khám và điều trị các bệnh lý về tim mạch, nội tiết, thần kinh, chấn thương chỉnh hình trong cộng đồng ngày càng cao cùng với tình trạng quá tải ở các bệnh viện công, Bệnh viện Gia An 115 được Công ty TNHH Bệnh viện Quốc Tế Hoa Lâm đầu tư xây dựng với mục tiêu cung cấp thêm một lựa chọn trong việc khám và điều trị các bệnh lý trên cho người dân TP HCM và các tỉnh lân cận, trong đó có Campuchia.

Toạ lạc tại số 5 đường 17A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM, Bệnh viện Gia An 115 là gợi ý điểm đến cho người dân Campuchia khi chỉ cách Bến xe miền Tây khoảng 1,7 km.

Bệnh viện Gia An 115 là một trong sáu bệnh viện thuộc Khu y tế kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangri-La và là bệnh viện đa chuyên khoa tại cửa ngõ phía Tây của TP HCM. Với quy mô 367 giường bệnh, Bệnh viện Gia An 115 được đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng và trang bị các phương tiện để phục vụ các chuyên khoa sâu: tim mạch, thần kinh - đột quỵ, nội tiết, chấn thương chỉnh hình, vật lý trị liệu - phục hồi chức năng, với đội ngũ chuyên môn được đào tạo trong và ngoài nước, có sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành đến từ Bệnh viện Nhân dân 115.

Bệnh viện cung cấp các loại phòng đơn, phòng đôi, phòng VIP và super VIP để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người bệnh, cùng dịch vụ y tế chất lượng cao.

Đại diện bệnh viện Gia An 115 cho biết luôn đặt mối quan tâm hàng đầu đến an toàn và sức khỏe người bệnh. Đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và toàn bộ nhân viên luôn hết mình phục vụ với thái độ niềm nở, ân cần, tận tình và chuyên nghiệp, giúp bệnh nhân cảm thấy thoải mái như được về nhà và trở thành một địa điểm được người dân Campuchia tin cậy và lựa chọn làm nơi thăm khám, chữa bệnh trong thời gian qua và sắp tới.



