Bcons Green View của chủ đầu tư Phú Mỹ Hiệp là một trong số ít dự án cung ứng dòng sản phẩm căn hộ dưới hai tỷ đồng hiện nay.

Trong bối cảnh nguồn cung chưa đáp ứng đủ nhu cầu nhà ở, dòng sản phẩm căn hộ dưới hai tỷ đồng khá hiếm trên thị trường và có khả năng thanh khoản tốt hiện nay.

Tiếp nối dòng căn hộ Bcons

Tọa lạc tại khu vực đối diện Big C Dĩ An, ngay Quốc lộ 1K (thành phố Dĩ An, Bình Dương), Bcons Green View bao gồm 100% căn hộ có diện tích dưới 60 m2, với thiết kế hai phòng ngủ hợp lý, thông thoáng. Đây là sản phẩm tiếp nối dòng căn hộ Bcons có giá dưới hai tỷ đồng do Công ty CP Bất động sản Phú Mỹ Hiệp (công ty thành viên Bcons) đầu tư.

Dự án có quy mô 916 căn hộ, trong đó có đến 90% là căn có diện tích nhỉnh hơn 50 m2. Dù vậy, 100% các căn đều có không gian thông thoáng, đón nắng gió tự nhiên.

Phối cảnh dự án Bcons Green View.

Theo đại diện Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Sao Việt, thiết kế căn hộ hợp lý cộng với mặt bằng giá nhà đất còn thấp hơn TP HCM nên các dự án tại Dĩ An đang thu hút người mua là nhà đầu tư cũng như người có nhu cầu ở thực.

"Với sức tiêu thụ của thị trường trong thời gian qua, chúng tôi rất tự tin về thanh khoản của các dự án đáp ứng các tiêu chí tìm kiếm của thị trường, như dự án Bcons Green View", đại diện Sao Việt phân tích.

Nhu cầu nhà ở lớn tại TP HCM

Nhu cầu an cư của người dân TP HCM rất lớn. Theo kết quả điều tra dân số 2019, thành phố hiện có khoảng 2,5 triệu hộ dân cư, tăng đến 40,23% so với thập niên trước. Trong đó, có đến 188.815 hộ dân (tương ứng với khoảng 663.000 người, chiếm 7,37% dân số) đang sống trong các ngôi nhà có diện tích chật hẹp, dưới 6 m2 trên đầu người tại TP HCM. Có đến 32,8% hộ gia đình, tương đương 839.323 hộ đang sống trong các ngôi nhà, căn hộ thuê, mượn hoặc ở nhờ vì những người này chưa có nhà ở riêng. Bên cạnh đó, hàng năm, thành phố có khoảng 50.000 cặp kết hôn mới và có khoảng 60.000 trẻ nhỏ chào đời.

Tuy nhiên, nguồn cung nhà ở mới tại TP HCM vẫn chưa đủ đáp ứng. Năm 2019, Hiệp hội Bất động sản TP HCM thống kê, toàn thành phố chỉ có một dự án nhà ở thương mại có quyền sử dụng đất ở được UBND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư, giảm 12 dự án tương đương 92%. Chỉ có bốn dự án nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư và công nhận chủ đầu tư, thấp hơn 24 dự án so với năm trước, tương đương 85%. Chỉ có 16 dự án nhà ở thương mại được chấp thuận đầu tư, sụt 64 dự án tương đương 80%.

Mặt bằng giá căn hộ liên tục tăng

Nhu cầu tăng cao trong khi nguồn cung hạn chế đã thúc đẩy giá nhà đất tại TP HCM liên tục thiết lập mặt bằng mới. Theo số liệu của CBRE Việt Nam, giá căn hộ trong năm 2019 đạt mức trung bình là 1.902 USD mỗi m2, tăng 10% so với các năm trước. Giá bán tăng được ghi nhận tại tất cả các dự án chào bán trong quý cuối năm và các sản phẩm còn lại trên thị trường ở tất cả các khu vực.

Dữ liệu trực tuyến của batdongsan.com.vn thống kê, trong tháng 1 vừa qua, mức độ quan tâm tìm kiếm bất động sản tại TP HCM suy giảm lượng tìm kiếm và nguồn cung loại hình nhà ở giá bình dân, ngược lại mọi người chuyển sang tìm kiếm dòng sản phẩm trung - cao cấp. Trong tháng đầu năm, lượng tin đăng chào bán căn hộ bình dân tiếp tục giảm đến 17,6%. Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn cung phân khúc này gần như đã cạn kiệt trên thị trường sơ cấp. Riêng với thị trường thứ cấp, số dự án còn giao dịch cũng rất hạn chế vì đây là phân khúc chủ yếu phục vụ nhu cầu ở thực, có tỷ lệ mua đi bán lại thấp nhất thị trường. Giá bán trung bình của toàn thị trường tiếp tục tăng thêm 1,6% so với tháng 12 trước đó.

Phối cảnh khu tiện ích dự án Bcons Green View.

Nguồn cung sơ cấp trong quý này tại TP HCM chưa có dấu hiệu cải thiện do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã khiến các chủ đầu tư trì hoãn kế hoạch bung rổ hàng. Với tình hình quỹ đất hạn hẹp, quy định cấp phép dự án chưa được nới lỏng, các chuyên gia dự đoán khả năng nguồn cung nhà ở mới trong năm 2020 này cũng không khả quan.

Trong tình hình nguồn cung tại TP HCM gặp nhiều khó khăn, Dĩ An (Bình Dương) là địa chỉ nhiều tiềm năng phát triển các khu đô thị vệ tinh, cung cấp nguồn cung nhà ở cho người dân thành phố. Nơi này đã có hệ thống giao thông kết nối thuận tiện với trung tâm thành phố, điều kiện an sinh xã hội phát triển và cũng chính là một trong những đô thị vệ tinh của TP HCM trong tiến trình đô thị hóa mở rộng. Một số doanh nghiệp đã công bố chào bán dự án ra thị trường trong quý II tới, hầu hết đều ở khu vực Bình Dương.

