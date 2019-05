Trong 25 năm hoạt động tại Việt Nam, Bayer đẩy mạnh nghiên cứu phát triển, cung cấp nhiều giải pháp hướng đến y tế và nông nghiệp bền vững.

Với lịch sử hơn 150 năm, Bayer - tập đoàn khoa học đời sống với các sản phẩm về dược, sức khỏe tiêu dùng và khoa học cây trồng đã có mặt tại Việt Nam từ năm 1994, hiện có hơn 500 nhân viên tại Việt Nam và hai nhà máy tại Đồng Nai, Bình Dương.

Trong 25 năm hoạt động tại Việt Nam, Bayer đã đồng hành các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt trong nỗ lực nâng cao sức khỏe người dùng thông qua sản phẩm, dịch vụ y tế. Đồng thời, các giải pháp hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững cũng đã đồng hành cùng nông dân tăng năng suất cây trồng, nâng cao năng lực canh tác, mang lại hiệu quả cao.

Mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững

Nông dân trên khắp thế giới đang tìm kiếm cách thực hành nông nghiệp bền vững mới để tăng năng suất cây trồng, tiết kiệm nguồn tài nguyên cùng với bảo vệ môi trường. Vì vậy công ty tăng cường hợp tác với nhiều doanh nghiệp trang bị cho nông dân các giải pháp và công cụ, góp phần hỗ trợ phát triển bền vững. Sự hợp tác vì một nền nông nghiệp bền vững, cung cấp thực phẩm an toàn với giá cả hợp lý, bổ dưỡng, giải quyết nhu cầu cấp bách khi dân số ngày càng tăng.

Cụ thể công ty giới thiệu giải pháp Drip Protection phát triển cho hệ thống tưới nhỏ giọt. Với hệ thống này, nước và các sản phẩm bảo vệ cây trồng sẽ được phân phối đều trên khắp các cánh đồng thông qua hệ thống ống tưới nhỏ giọt và được chuyển trực tiếp đến rễ của cây trồng.

Tại Việt Nam, Drip Protection trên tái canh cà phê do Bayer phối hợp Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên (WASI) thực hiện cùng nhiều đối tác.

Nông dân Trần Văn Nhiên (Quảng Hiệp, Cư M'Gar, Đắk Lắk) chia sẻ kinh nghiệm tái canh cà phê thành công với Drip Protection.

Giải pháp giúp giảm chi phí, quản lý rủi ro tốt hơn, chất lượng sản phẩm tốt hơn, lợi nhuận cao hơn, khả năng dự đoán tốt hơn với sản phẩm ít dư lượng hơn và quan trọng là khả năng truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Hơn hết, giải pháp còn mang lại hiệu quả sử dụng nước thông qua việc nâng cao các biện pháp canh tác, hạn chế tác động đến các sinh vật không phải mục tiêu, giúp hạn chế sự thất thoát thuốc.

Ngoài ra Bayer còn cung cấp loạt giải pháp quản lý cây trồng tích hợp như Much More Rice với lúa, Much More Black Pepper với tiêu, Much More Coffee quản lý dịch hại tổng hợp giúp cây cà phê tăng trưởng khỏe mạnh, giảm chi phí đầu vào, tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận.

Còn Better Life Farming Alliance là một trong những sáng kiến phát triển nông hộ nhỏ, tập trung cung cấp kiến thức và tiếp cận công nghệ thông qua đào tạo, tư vấn thực địa bao gồm quản lý dịch hại, dinh dưỡng và tưới tiêu chính xác. Đồng thời, sáng kiến còn giúp nông hộ nhỏ tiếp cận thị trường cà phê cao cấp với giá cả minh bạch và được trả thêm cho nông sản có chất lượng cao.

Nông dân Trần Thị Quế, xã Tân Xuân, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng bên vườn cà phê cho năng suất cao nhờ dự án Better Life Farming.

Trong ngành cây ăn quả, Bayer hợp tác với SOFRI (Viện nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam) cung cấp các giải pháp kỹ thuật Much More Durian, Much More Pomelo giúp tăng năng suất bưởi và sầu riêng qua việc liên kết với các hoạt động ở câu lạc bộ và khóa đào tạo Bayer Agricademy.

Thông qua các chương trình, nông dân sẽ có kiến thức về nông học, kỹ thuật canh tác, giải pháp quản lý dịch hại tổng hợp, từ đó giúp cải thiện năng suất, chất lượng và lợi nhuận, tăng chất lượng phục vụ cho xuất khẩu.

Các giải pháp sáng tạo của Bayer góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp hiện đại và bền vững tại Việt Nam. Đây cũng là hành trình dài hạn của công ty trong 25 năm qua nhằm tạo mối quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa Chính phủ, nông dân và khu vực tư nhân. Từ đó giúp tăng năng suất, tiết kiệm chi phí lao động, nâng cao chất lượng và lợi nhuận so với các biện pháp canh tác thông thường.

Với năng suất tốt hơn và bền vững, Bayer góp phần giúp ngành nông nghiệp Việt Nam chuyển đổi nhanh chóng từ việc chú trọng số lượng chuyển sang chất lượng, đẩy nhanh xuất khẩu nông sản, thúc đẩy tăng trưởng GDP.

Bayer đồng hành cùng các chương trình nâng cao kiến thức và chất lượng chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cộng đồng

Theo báo cáo về dược và y tế của Việt Nam do BMI Research thực hiện năm 2018, Việt Nam thuộc nhóm 10 thị trường dược hấp dẫn nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Bà Lynette Moey, Giám đốc nhánh Dược phẩm của Bayer tại Việt Nam cho biết các vấn đề trong cuộc sống như tuổi thọ, tăng trưởng dân số, nguồn cung lương thực và biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người. Đây đồng thời là mối quan tâm lớn của Bayer tại Việt Nam.

Bayer đã hợp tác với nhiều đơn vị để nâng cao kiến thức và nhận thức về các vấn đề sức khỏe trọng yếu và các loại bệnh không lây nhiễm trong nước. Trong đó có liên kết với Hiệp hội Đột quỵ TP HCM, hơn 700 chuyên gia chăm sóc sức khỏe về phòng ngừa đột quỵ và quản lý huyết khối cho bệnh nhân rung nhĩ, tập huấn hướng dẫn thực hành lâm sàng kết hợp với liệu pháp chống đông máu mới.

Bayer cũng đã tham gia hợp tác giúp phụ nữ Việt Nam nâng cao nhận thức và kiến thức về tránh thai và sức khỏe tình dục. Tập đoàn cũng đã giới thiệu thêm một liệu pháp đường uống giúp điều trị bệnh nhân ung thư gan.

"Với dân số tăng và già hóa cũng tăng, ung thư và các loại bệnh mãn tính như tim mạch và tiểu đường sẽ là các lĩnh vực có nhu cầu rất lớn mà chưa được đáp ứng tại Việt Nam. Các phương thức điều trị mới, tốt hơn để giải quyết sẽ là thách thức lớn", bà Moey nói.

Bayer là tập đoàn toàn cầu hoạt động trong các lĩnh vực về khoa học đời sống, bao gồm chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng. Sản phẩm và dịch vụ của tập đoàn đáp ứng nhu cầu và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời, tập đoàn hướng đến tăng cường hiệu quả kinh tế và tạo ra giá trị thông qua các hoạt động sáng tạo và tăng trưởng.

Trong năm 2018, tập đoàn có 117.000 lao động và đạt doanh số 39,6 tỷ euro trên toàn cầu. Chỉ riêng mảng nghiên cứu và phát triển (R&D), tập đoàn chi đến 5,2 tỷ euro.

