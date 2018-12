Theo đại diện Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt, kết quả hoạt động khả quan trong năm 2017 đặt ra yêu cầu tuyển dụng nhiều nhân lực để đáp ứng phát triển kinh doanh trong ngắn và dài hạn. Doanh nghiệp đang định hướng xây dựng chiến lược bài bản nhằm tăng khả năng thu hút nhân tài trong ngành, cũng như chủ trương ưu tiên cơ hội thăng tiến cho nhân sự nội bộ nhằm giữ chân họ.

Ngoài chất lượng uy tín của sản phẩm - dịch vụ, văn hóa công ty và sự gắn kết nội bộ cũng là yếu tố quan trọng tạo nên sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

"Chỉ khi nhân viên thật sự yêu thích công việc và xem công ty là ngôi nhà thứ hai của mình, họ mới đóng góp hết khả năng. Lúc đó, thương hiệu công ty cũng sẽ được lan tỏa", đại diện Phát Đạt phân tích.

Để hiện thực hóa định hướng này, doanh nghiệp đưa ra nhiều hoạt động chăm lo thiết thực đến môi trường làm việc, tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên phát triển bản thân cùng với sự đi lên của công ty.

Trước đó, Phát Đạt cũng triển khai nhiều hoạt động gắn kết nhân viên với nhau như cùng ăn sáng vào mỗi thứ 2 đầu tuần, thuê đầu bếp về nấu bữa cơm gia đình cho mọi người, tổ chức các hoạt động ngoại khóa...

Phát Đạt thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa để gắn kết nhân viên trong công ty.

Công ty cũng có chính sách lương thưởng và phúc lợi cạnh tranh, mức thu nhập bình quân của cấp quản lý là 40,5 triệu đồng mỗi tháng, xây dựng hệ thống đánh giá KPI nhiều tiêu chí, nhằm phát hiện kịp thời các cá nhân làm việc tốt, có đóng góp xuất sắc.

Doanh nghiệp ra chủ trương trích quỹ khen thưởng để thưởng Tết cho nhân viên trước khi chia cổ tức cho cổ đông. Riêng trong năm 2017 vừa qua, thưởng Tết với mức cao nhất là 700 triệu đồng dành cho cá nhân đạt thành tích nổi bật. Những người đồng hành, cống hiến cho công ty trong thời gian dài còn nhận sự tri ân của ban lãnh đạo.

Bên cạnh đó, chính sách phúc lợi cũng mang tính khích lệ nhân viên. Tùy theo cấp bậc, cá nhân được nghỉ phép nhiều hơn, đi du lịch nước ngoài, tham quan học tập thực tế kết hợp du lịch, hoặc hưởng các tiện ích tại các công trình đã đi vào hoạt động của công ty như mua căn hộ với mức giá ưu đãi, thưởng thâm niên làm việc theo năm…

"Chúng tôi mang đến cơ hội lớn cho những ai đã và đang đóng góp hết sức mình để trưởng thành vững mạnh cùng tầm vóc của doanh nghiệp. Công ty không xây dựng thương hiệu cá nhân mà xây dựng đội ngũ và đội ngũ sẽ xây dựng lại thương hiệu", lãnh đạo doanh nghiệp chia sẻ.

Nhà đầu tư - phát triển bất động sản này cũng cố gắng tăng cạnh tranh trong thu hút nhân lực thông qua việc tạo điều kiện cho nhân viên hưởng thụ những tiện ích do chính mình tạo nên như nhà ở, văn phòng làm việc, nhà hàng, cà phê, phòng gym, mua sắm, khách sạn, khu nghỉ dưỡng... Hiện mới có một số nhân viên cao cấp nhận được chế độ đãi ngộ này. Tuy nhiên, doanh nghiệp sẽ hướng đến việc mở rộng ra toàn thể nhân viên của tập đoàn trong tương lai gần.

Ngoài ra, để giữ chân người tài, ổn định nguồn nhân lực, công ty đã phát hành nhiều đợt cổ phiếu tạo điều kiện cho nhân viên tham gia sâu hơn vào công ty. Với quan niệm người lao động chỉ cống hiến hết sức lực khi lo được cho gia đình đầy đủ, ban lãnh đạo công ty luôn đồng hành, chia sẻ và ban hành nhiều chính sách lương thưởng phúc lợi dành cho nhân viên.

"Ngay như trong chính sách nhân sự, tiền lương cũng tạo sự an tâm cho nhân viên làm việc và cống hiến", một quản lý nhân sự của doanh nghiệp chia sẻ.

Phối cảnh bên trong một dự án căn hộ cao cấp của Phát Đạt.

Theo kết quả của báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017, tổng lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt được 448 tỷ đồng, tăng trưởng 85% so với năm 2016 và hoàn thành vượt 33% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà đại hội cổ đông giao phó.

Gần 14 năm hình thành và phát triển, Phát Đạt là một trong những nhà đầu tư phát triển bất động sản cao cấp trên thị trường hiện nay. Tên tuổi nhà đầu tư này gắn liền với nhiều dự án quy mô lớn như khu căn hộ cao cấp The EverRich 1 tại giao lộ Lê Đại Hành - Ba Tháng Hai; dự án The EverRich Infinity tại 290 An Dương Vương, quận 5; dự án Millennium tại 132 Bến Vân Đồn, quận 4, TP HCM.

Ánh Thúy