Theo quy hoạch đang được thành phố Hà Nội gấp rút triển khai, tuyến đường nối từ cầu Vĩnh Tuy - Chợ Mơ - Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở sẽ là một trục chính của đô thị Hà Nội, kết nối với các khu vực khác trong thành phố. Hiện, tuyến đường bộ trên cao dọc đường vành đai 2 đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở và đoạn đường mở rộng phía dưới đã được khởi công.

Các chuyên gia nhận định, việc dự án bất động sản được hưởng lợi từ hạ tầng là điều dễ hiểu bởi tiêu chí mua nhà của người dân đã khắt khe hơn nhiều. Do đó, hạ tầng giao thông quanh khu vực cũng như tiện ích, không gian sống là yếu tố khiến khách hàng quyết định xuống tiền mua nhà.

"Khu Nam Hà Nội với hàng loạt dự án về đường sá, cầu vượt trên cao…đang được triển khai sẽ gia tăng giá trị cho cả khu vực. Điều này đã được chứng minh ở nhiều khu vực, địa phương khác chứ không riêng gì Hà Nội", một chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm phân phối nhà đất cho hay.

Đường Minh Khai đang được mở rộng.

Nhiều nhà đầu tư bất động sản cũng đang nhắm vào khu vực này với hàng loạt công trình nổi bật như dự án chung cư Imperia Sky Gardens, Gelexia Riverside, The TWO Residence, The ZEN Residence thuộc khu đô thị Gamuda Gardens...

Bên cạnh đó, dự án Green Pearl nằm tại số 378 Minh Khai với quy mô 504 căn hộ cùng hàng chục căn biệt thự, liền kề cũng gây ấn tượng nhờ nhiều hạng mục tiện ích, thiết kế đẳng cấp, nhiều ưu đãi...

Dự án căn hộ chung cư cao cấp Green Pearl được xây dựng trên khu đất có quy mô 2,8 ha, gần đường Minh Khai mở rộng (đoạn Minh Khai - Vĩnh Tuy). Khu căn hộ này gồm 2 tòa chung cư cao 21 tầng với 504 căn hộ cao cấp, 69 căn liền kề nhà phố thương mại, biệt thự và các tiện ích cao cấp.

Lấy ý tưởng từ quốc đảo Singapore, Green Pearl được các kiến trúc sư thuộc Công ty TNHH Kyta kết hợp những tinh hoa thiết kế hiện đại với phong cách sống của người Hà Nội để tạo ra khoảng không gian khoáng đạt, đầy đủ tiện nghi. Toàn bộ dự án là không gian mở linh hoạt, tầm nhìn thoáng và gần gũi với thiên nhiên.

Theo đại diện chủ đầu tư, Green Pearl cũng được khách hàng và giới đầu tư đánh giá cao bởi môi trường sinh thái cũng như mật độ xây dựng thấp, tỷ lệ cây xanh cao phủ kín gần như trọn dự án. Bên cạnh đó, hệ thống dịch vụ, tiện ích đầy đủ từ trung tâm thương mại mua sắm đến các khu chăm sóc sức khỏe, bể bơi vô cực ngoài trời, phòng tập gym, spa, khu vui chơi cho trẻ em tại tầng 3... cũng là điểm nhấn của dự án.

Green Pearl với không gian thoáng, tầm nhìn rộng mở hưởng lợi lớn từ trục đường Minh Khai mở rộng.

Ngoài ra, dự án Green Pearl còn hút khách hàng bởi chính sách bán hàng linh hoạt của chủ đầu tư. Theo đó, khách hàng mua căn hộ tại dự án Green Pearl sẽ được hưởng vay ngân hàng lãi suất 0% và chỉ thanh toán 50% giá trị căn hộ cho đến khi nhận nhà. Khách hàng không vay ngân hàng được chiết khấu trực tiếp 1% giá trị căn hộ.

Với nhiều điểm nổi bật, mới đây, dự án đã vượt qua nhiều đối thủ để giành giải "Chung cư trung cao cấp tốt nhất Hà Nội" (Best Mid End Condo Development Hanoi) của giải thưởng bất động sản quốc tế Vietnam Property Awards 2018.

