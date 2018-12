Singapore soán ngôi á quân FDI vào Việt Nam / Các quỹ đầu tư Hong Kong đổ vốn lớn vào bất động sản, ngân hàng Việt Nam

Số liệu thu hút FDI 9 tháng đầu năm vừa được Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố. Theo đó, cả nước có 1.820 dự án mới được cấp phép với tổng vốn đăng ký là 11,02 tỷ USD, tăng 1,1% so với cùng kỳ. Có 851 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn với giá trị tăng thêm là 5,3 tỷ USD, giảm 13,9% so với cùng kỳ.



Tính chung trong 9 tháng, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 16,4 tỷ USD, giảm 4,2% so với cùng kỳ 2015.

Vốn ngoại đổ vào bất động sản đạt mốc 1 tỷ USD trong 9 tháng 2016.

Nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 lĩnh vực, trong đó tổng số vốn cấp mới (767 dự án) và tăng thêm vào công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 12,15 tỷ USD.

Đứng thứ 2 là lĩnh vực bất động sản với 34 dự án cấp mới, tổng vốn 1 tỷ USD. Kế đến là lĩnh vực khoa học công nghệ với 649 triệu USD…

Hàn Quốc vẫn giữ vững ngôi vị quán quân với gần 5,6 tỷ USD đầu tư vào Việt Nam. Tháng thứ 2 liên tiếp Singapore giữ vị trí thứ 2 sau Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư là 1,84 tỷ USD.

Về địa phương thu hút vốn FDI, Hải Phòng vẫn duy trì "ngôi vương" với 37 dự án cấp mới, 28 lượt dự án điều chỉnh vốn, tương ứng 2,74 tỷ USD. Tiếp theo là Hà Nội và Đồng Nai với tổng số vốn đầu tư lần lượt là 1,97 và 1,89 tỷ USD...





Anh Minh