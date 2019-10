Thị xã Thuận An, Bình Dương sẽ lên thành phố trước năm 2020 khiến giới đầu tư kỳ vọng sự gia tăng giá trị bất động sản thời gian tới.

Hồi tháng 3 năm nay UBND thị xã Thuận An triển khai xây dựng đề án thành phố, công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử đụng đất đến năm 2020. Trước đó chương trình xây dựng đề án thành phố đã được Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội thông qua.

Theo đánh giá việc thành lập thành phố Thuận An trực thuộc tỉnh Bình Dương là nhu cầu khách quan, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được phê duyệt nằm phát huy tối đa tiềm năng của tỉnh, một trong những địa phương có tốc độ phát triển nhanh nhằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam.

Đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn qua thị xã Thuận An. Ảnh: Báo Bình Dương.

Thông tin này tạo lực hút mạnh đối với các chủ đầu tư bất động sản cũng như nhiều nhà đầu tư cá nhân. Trên thị trường nhiều dự án đã hiện diện. Trong đó các chủ đầu tư tập trung sản phẩm như đất nền, bất động sản công nghiệp hay căn hộ cho thuê....

Thuận An được biết đến là nơi quy tụ nhiều trung tâm thương mai, khu vui chơi mua sắm, bệnh viện và các khu công nghiệp lớn. Nơi đây cũng là đô thị vệ tinh của TP HCM đang được tập trung phát triển trên nhiều phương diện khác nhau. Theo giới chuyên gia, với những dự án có ưu thế về vị trí, hạ tầng và tiện ích sẽ thu hút sự quan tâm của thị trường.

Theo nghiên cứu thị trường từ Cenhomes.vn, trong quý một năm nay, lượng tìm kiếm sản phẩm đất nền tại Thuận An tăng hơn 48% so với quý 4/2018, cao gấp đôi so với Dĩ An. Lượng sản phẩm rao bán tại Thuận An cũng tăng thêm 21% so với quý trước, cao gấp 4 lần nguồn hàng chào bán tại khu vực Dĩ An.

Sở Công Thương Bình Dương cho biết Thuận An hiện có khoảng 30.000 hộ hoạt động kinh doanh thương mại - dịch vụ, có 5 siêu thị và 7 trung tâm thương mại (trong đó có 3 trung tâm thương mại quy mô lớn và Aeon Mall, Minh Sáng Plaza và Lotte Mart), đồng thời có 24 chợ theo quy hoạch hoạt động ổn định (số liệu năm 2018).

Hạ tầng cơ bản tại dự án đất nền Thuận An Central.

Theo ghi nhận từ Cenland, giá đất nền tại Thuận An đang có xu hướng tăng. Riêng đối với các điểm đất nền ở các khu liền kề khu công nghiệp VSIP 1, khu công nghiệp Việt Hương có nhu cầu mua nhiều hơn các khu vực khác.

Trong số các dự án đất nền tại đây đáng kể có dự án Thuận An Central do chủ đầu tư Lê Phong đầu tư và CenLand đơn vị tư vấn và phát triển dự án thực hiện. Dự án với quy mô 156 nền đất, sở hữu vị trí đắt giá ngay mặt tiền đường lớn Thuận An Hòa. Chủ đầu tư khẳng định dự án có mức giá từ 33,5 triệu đồng một m2 đất nền (chưa VAT) và có sổ đỏ từng nền.

"Bình Dương đang là điểm thu hút vốn đầu tư thời gian qua. Bởi vị trí giáp ranh thành phố TP HCM, cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp và nguồn vốn của trong và ngoài nước đều tăng mạnh theo hàng năm, do đó bất động sản nơi trở nên hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư", đại diện Cenland nói.

Thanh Thư