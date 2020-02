Theo Ngân hàng thế giới, liên tiếp 3 năm từ 2017-2019, Việt Nam đều thuộc top 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới. Năm 2017 là 13,8 tỷ USD, 2018 là 15,9 tỷ USD, đến 2019 đạt 16,7 tỷ USD.

Chuyên gia đánh giá, kiều hối những năm gần đây tăng trưởng ổn định là nguồn tiền quan trọng cho các kênh đầu tư ở trong nước. Ngoài giao dịch trực tiếp, kiều bào lựa chọn nhờ người thân mua nhà đất tại các thành phố lớn với nhiều loại hình, từ căn hộ, biệt thự, liền kề hoặc xây nhà cho thuê.

Nguồn kiều hối đổ về Việt Nam liên tục gia tăng. Ảnh: Anh Quân

Thị trường bất động sản trong nước được tin tưởng một phần nhờ tốc độ phát triển tốt. So với giai đoạn trước đây, giá nhà đất có xu hướng ổn định và minh bạch khi hệ thống pháp lý hoàn thiện. Nhiều chủ đầu tư đã tái cơ cấu sản phẩm theo nhu cầu thực tế, đồng thời chú trọng hơn vào cảnh quan, tiện ích.

Ông Neil MacGregor, Giám đốc Savills cho rằng Việt Nam đang sở hữu nhiều yếu tố thuận lợi cho khách hàng Việt kiều, đơn cử như sự đa dạng từ các sản phẩm cũng như những ưu đãi về giá cả, linh hoạt trong thanh toán cùng các chương trình chăm sóc khách hàng hợp lý. Bên cạnh sự lựa chọn phong phú, yếu tố kinh tế vĩ mô tăng trưởng, tình hình an ninh được đảm bảo phần nào đóng góp vào quyết định đầu tư. Việc mở rộng chính sách cho Việt kiều mua nhà ở tại Việt Nam giúp tỷ lệ cá nhân ở nước ngoài sở hữu nhà ở trong nước ngày càng tăng.

Khách hàng tham quan một dự án bất động sản đã hoàn thiện.

"Phân khúc bất động sản dành cho cộng đồng hàng triệu người Việt đang sinh sống tại Mỹ, châu Âu hoặc các quốc gia ở châu Á lân cận, là khá lớn khi thu nhập của đối tượng này cao", ông Neil MacGregor, Giám đốc Savills nói.

Những yếu tố mà khách hàng Việt kiều nói riêng và nước ngoài nói chung quan tâm đến địa ốc Việt Nam bao gồm: mức độ an toàn, an ninh cũng như các dịch vụ tiện ích, bên cạnh vị trí, kiến trúc độc đáo. Những dự án đáp ứng được tiêu chuẩn này luôn thu hút sự quan tâm của Việt kiều trong những đợt về thăm quê.

Tại dự án The Manor Central Park rộng 89,7ha, liền kề công viên Chu Văn An 100ha trên đường Nguyễn Xiển (Hoàng Mai, Hà Nội), chủ đầu tư cho biết lượng kiều hối đổ vào các sản phẩm khá lớn. Đây là một trong số ít những khu đô thị cao cấp tại Hà Nội tiên phong kết hợp tinh hoa văn hóa của Hà Nội xưa với nhịp sống sôi động tựa Times Square hay Fifth Avenue (New York, Mỹ).

Phối cảnh The Manor Central Park.

The Manor Central Park có tới 70% sản phẩm thấp tầng là những dãy nhà phố thương mại sầm uất, tạo cảm giác về những căn nhà phố quen thuộc ở Hàng Bạc, Hàng Đào. Dự án sở hữu một hệ tiện ích toàn diện với khu phố đi bộ tấp nập, quảng trường châu Âu rộng lớn, công viên trung tâm 6,6 ha - nơi sẽ diễn ra những lễ hội, triển lãm, hay hoạt động ngoài trời.

"Tất cả những điểm nhấn hứa hẹn tạo nên một điểm đến mới mang hình dáng của 'Hà Nội 36 phố phường', thu hút rất nhiều sự quan tâm của giới địa ốc, đặc biệt là các Việt kiều về nước trong dịp xuân Canh Tý", đại diện chủ đầu tư nói.

Thành Dương