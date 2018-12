Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An là địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp với hơn 40.000 lao động. Cách quốc lộ 22 5km, từ thị trấn Đức Hòa vào trung tâm TP HCM chỉ 45 phút theo hướng đường Trường Chinh, trục đường vành đai 4...

Bên cạnh đó, trong bản đồ quy hoạch vùng Bộ Xây dựng mới công bố, Đức Hòa nằm tại khu Tây Bắc TP HCM, nơi có vị trí quan trọng trong liên kết vùng.

Kết hợp chính sách giãn dân, đưa người dân về vùng ven các quận sinh sống và siết chặt đăng ký hộ khẩu mới cho các quận trung tâm thành phố, khu vực Tây Bắc TP HCM đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Giao thông khu Tây Bắc xuất hiện những dự án giao thông nghìn tỷ đồng, như hầm chui giao lộ An Sương (quận12 - Hóc Môn đi tỉnh Long An, Tây Ninh); tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) nối Bến Thành quận 1 về đường Trường Chinh và tới Bến xe An Sương; tuyến đường vành đai 4 với tổng chiều dài toàn tuyến 35,8 km.

Bên cạnh đó là tuyến xe buýt nhanh BRT số 1 khi được triển khai xây dựng sẽ giúp cho việc lưu thông của người dân sinh sống ở khu vực phía Tây vào trung tâm TP HCM dễ dàng hơn.

Một đòn bẩy nữa là năm 2018, TP HCM bỏ chính sách hộ khẩu trong tuyển lao động tại những lĩnh vực mà trước kia phải có hộ khẩu TP HCM mới được vào làm việc.

Ngoài ra, theo quy hoạch vùng, khu Tây Bắc TP HCM được định hướng phát triển thành tiểu vùng kinh tế của TP HCM.

Khu đô thị này sẽ phát triển theo hướng khu đô thị sinh thái, công nghiệp nhẹ và nông nghiệp đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu, có vai trò bảo vệ cảnh quan sinh thái và thoát lũ cho tiểu vùng đô thị trung tâm. Tăng cường phát triển công nghiệp phụ trợ, công nghiệp sạch, công nghiệp đa ngành, công nghiệp chế biến nông sản, nông nghiệp công nghệ cao gắn với trung tâm giáo dục đào tạo, thương mại dịch vụ, trung tâm trung chuyển hàng hóa nhằm giảm tải cho TP HCM.

Bản Quy hoạch vùng mới này cũng quy định đô thị Đức Hòa tỉnh Long An là đô thị loại III, trung tâm hành chính - chính trị thương mại dịch vụ của huyện Đức Hòa.

Ngoài ra, khu tây Bắc TP HCM sẽ là trục hành lang kinh tế lớn theo chiều dọc quốc lộ 22 gắp với khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Xa Mát.

"Những lợi thế trên là lý do thị trường bất động sản tại đây ngày càng phát triển", ông Trần Đức Vinh, Tổng giám đốc Trần Anh Group chia sẻ.

Đơn cử như Trần Anh Group từ năm 2009 tới nay vẫn đều đặn ra những dự án bất động sản mới, như dự án 5,5ha tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa năm 2009. Dự án khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia với diện tích 18ha năm 2012, dự án Mỹ Hạnh - Bảo Ngọc…

Dự án Bella Villa đang xây dựng.

Mới đây, Trần Anh Group tiếp tục triển khai dự án biệt thự hạng sang Bella Villa tại thị trấn Đức Hòa.

Dự án tọa lạc ngay mặt tiền đường vành đai 4, diện tích 9,2ha, với 219 căn biệt thự và 154 căn nhà phố. Bella Villa có thiết kế nội khu đầy đủ với khu vui chơi, giải trí và hệ thống xây xanh cổ thụ.

Các căn hộ của dự án xây xong phần thô rồi giao cho khách hàng. Khi giao nhà chủ đầu tư sẽ giao cả sổ đỏ cũng như dự án được bảo lãnh ngân hàng. Điều này nhằm tạo niềm tin, sự an tâm cho khách hàng, đại diện chủ đầu tư cho biết.

Giới chuyên gia cũng nhận định, thị trường bất động sản khu vực này có giá hợp lý, chất lượng tốt bởi các chủ đầu tư hoàn thành pháp lý, hạ tầng cơ sở và đặt mục tiêu mảng xanh lên hàng đầu khi phát triển dự án.

Trước đó, năm 2017 dự án Phúc An City, Cát Tường Group cũng của Trần Anh Group cũng lần lượt ra mắt tại Đức Hòa.

Thế Đan