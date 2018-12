Đất khu công nghiệp tăng nhiệt, doanh nghiệp tính bán chốt lời / Giá thuê khu công nghiệp TP HCM bình quân 115 USD một m2

Đơn vị này vừa công bố báo cáo tình hình bất động sản công nghiệp nửa đầu năm 2016 và dự báo, giá nhân công Trung Quốc tăng nhanh trong những năm gần đây đang tạo cơ hội tốt cho Việt Nam.

Cụ thể, lương nhân công sản xuất tại Trung Quốc năm 2015 đã tiệm cận 9.000 USD, cao nhất trong 12 thị trường lao động giá rẻ, đã gây áp lực lên những ngành công nghiệp thâm dụng nhân công như da giày, dệt may, chế biến chế tạo. Trung Quốc đang đối mặt với một làn sóng ra đi của các công ty nước ngoài, tìm kiếm các điều kiện sản xuất tốt hơn, nhất là về chi phí lao động.

Lương nhân công sản xuất năm 2015 của Việt Nam chỉ bằng một nửa Trung Quốc. Ảnh: chụp màn hình

Với vị thế láng giềng có kết nối giao thông đường thủy và đường bộ thuận lợi sang Trung Quốc, Việt Nam trở thành điểm đến sáng giá cho làn sóng dịch chuyển của các nhà sản xuất. Các yếu tố hỗ trợ chính cho Việt Nam bao gồm: là thành viên của ASEAN, đã kí hiệp định thương mại tự do với nhiều thị trường xuất khẩu lớn và giá nhân công thấp hơn một nửa so với Trung Quốc.

Theo đánh giá của đơn vị này, FDI của Việt Nam đã tăng đột biến sau khi kết thúc đàm phán các hiệp định TPP và EVFTA cuối năm 2015. Trong nửa đầu 2016, Việt Nam tiếp nhận 1.145 dự án mới với tổng số vốn đăng ký đạt 7,5 tỷ USD, tăng 95% theo năm. Ngành chế biến chế tạo nhận được quan tâm lớn nhất với 71% số vốn FDI đăng ký.

Về mặt địa lý, Hải Phòng và Hà Nội có hoạt động tốt nhất với tổng vốn FDI đăng ký của 2 thành phố chiếm 30%, theo sau là Bình Dương với 9% và Đồng Nai với 8%. Những khoản đầu tư nổi bật nhất đến từ các nhà sản xuất công nghệ cao của Hàn Quốc, như LG đầu tư 1,5 tỷ USD vào nhà máy màn hình OLED ở Hải Phòng. Các khoản đầu tư từ Hàn Quốc chiếm 35% tổng vốn FDI đăng ký với 4 tỷ USD. Singapore và Nhật theo sau với 1,1-1,2 tỷ USD vốn FDI đăng ký, chiếm 10-11% dòng vốn FDI đổ vào Việt Nam.

Mức lương nhân công sản xuất tại Việt Nam còn rẻ đang tạo lợi thế cạnh tranh cho bất động sản công nghiệp. Ảnh: P.L

Trong nửa đầu 2016, sáu khu công nghiệp mới cung cấp 700 ha diện tích cho thuê, nâng tổng số khu công nghiệp lên 218 với tổng diện tích 59.700 ha. Diện tích cho thuê xấp xỉ 41.000 ha. Tổng diện tích cho thuê của nửa đầu 2016 đạt 28.500 ha, tăng 5% so với nửa cuối 2015. Mặc dù nguồn cung tăng, công suất cho thuê tăng đến 70% nhờ dòng vốn FDI, cao hơn 3 điểm phần trăm so với đầu năm.

Savills đánh giá, các khu công nghiệp ở TP HCM có vị trí đắc địa và có giá thuê cao nhất trong các tỉnh phía Nam. Do mặt bằng giá nhân công khá cao, ngành chế biến chế tạo chỉ nhận được 66 triệu USD từ vốn FDI đăng ký trong nửa đầu 2016.

Trong khi đó, Bình Dương và Đồng Nai giữ vị thế là trung tâm công nghiệp của miền Nam Việt Nam, trong đó mỗi tỉnh thu hút được xấp xỉ 1 tỷ USD cho ngành chế biến chế tạo trong nửa đầu năm 2016.

Long An cũng tăng tốc đáng kể trong thời gian gần đây với 16 khu công nghiệp đã và đang đi vào hoạt động, cung ứng khoảng 3.000 ha diện tích cho thuê. Trong nửa đầu 2016, Long An tiếp nhận 350 triệu USD vốn FDI đăng ký, mức cao nhất so với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Công suất cho thuê trung bình của Long An hiện ở mức 60%.

Hải Phòng với lợi thế cảng biển quốc tế, là tỉnh tiên phong trong phát triển khu công nghiệp ở phía Bắc. Trong nửa đầu 2016, Hải Phòng dẫn đầu về thu hút vốn FDI với 1,8 tỷ USD vốn đăng ký.

Hà Nội và các tỉnh lân cận có công suất cho thuê trung bình vượt 70%. Sức cạnh tranh của khu vực này đang được củng cố đáng kể thông qua hệ thống đường cao tốc kết nối đến Trung Quốc và các cảng biển của Hải Phòng.

Trong nửa đầu 2016, các tỉnh trong khu vực duy trì thu hút đầu tư ở mức cao, trong đó các Bắc Ninh thu hút được 563 triệu USD vốn FDI đăng ký mới và Vĩnh Phúc tiếp nhận 563 triệu USD.

Vũ Lê