Thứ ba, 12/11/2019, 15:00 (GMT+7)

Bất động sản Bình Dương thu hút giới thành đạt

Thành phố Thủ Dầu Một - là một 3 địa phương của Bình Dương hút lượng lớn chuyên gia nước ngoài đến an cư ngoài Dĩ An và Thuận An.

Tứ giác kinh tế TP HCM - Bình Dương - Đồng Nai - Bà Rịa Vũng Tàu được ví như là "xương sống" của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trong đó, Bình Dương với vị trí liền kề TP HCM, cơ sở hạ tầng hoàn thiện và kinh tế phát triển năng động đã trở thành mảnh đất lành thu hút các nhà đầu tư. Theo số liệu từ Sở Ngoại vụ Bình Dương, trong 9 tháng đầu năm 2019, tỉnh thu hút được 2,4 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, tăng 81% so với cùng kỳ năm 2018, vượt 73% so với chỉ tiêu năm 2019. Lũy kế đến ngày 20/8, Bình Dương là tỉnh đứng thứ 2 cả nước (sau TP HCM) về thu hút vốn đầu tư nước ngoài với 3.674 dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký là 33,7 tỷ USD. Thành phố Thủ Dầu Một nhìn từ trên cao. Ảnh: Cen Sài Gòn Đi cùng dòng chảy tích cực của vốn ngoại vào thị trường Bình Dương đó là sự gia tăng dân số và người nhập cư khi có nhiều cơ hội việc làm. Theo thống kê, dân số Bình Dương hiện khoảng 2,4 triệu người. Bên cạnh đó còn có hơn 50.000 chuyên gia, kỹ sư nước ngoài và hơn 1 triệu kỹ sư, công nhân kỹ thuật trong nước đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Dân số ngày càng tăng kéo theo nhu cầu về chỗ ở, đặc biệt là những không gian sống mới, hiện đại như loại hình căn hộ cao cấp. Nguồn cầu nhà ở lớn đồng nghĩa xuất hiện thêm các khu đô thị hiện đại, dự án nhà ở ngang tầm với những khu đô thị ở TP HCM. Thủ Dầu Một - thành phố hiện đại, sôi động Trong bức tranh sôi động của thị trường bất động sản Bình Dương, không thể không kể đến thành phố Thủ Dầu Một, một trong những khu vực đang phát triển mạnh mẽ tại Bình Dương, bên cạnh Dĩ An và Thuận An. Với vị thế là đô thị trung tâm của Bình Dương và là một trong những đô thị lớn của khu vực Đông Nam Bộ,Thủ Dầu Một trong những năm gần đây đã hình thành đầy đủ hệ thống tiện ích dịch vụ từ giáo dục, y tế, văn hóa, thương mại đến vui chơi giải trí. Tiềm năng của thị trường bất động sản Thủ Dầu Một thể hiện qua sự xuất hiện nhiều doanh nghiệp địa ốc tên tuổi như Becamex Tokyu, Vạn Xuân... hay gần đây là Chánh Nghĩa Quốc Cường với dự án căn hộ C-Sky View tọa lạc ngay "Phố Tây" Chánh Nghĩa. Chánh Nghĩa là khu vực thu hút đông đảo cư dân quốc tế đến an cư, vừa là khu phố sầm uất của Thủ Dầu Một. Nơi đây có những con đường ẩm thực với hương vị đặc sắc, quy tụ các trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí nhộn nhịp cùng với thống trường học các cấp và trung tâm giáo dục quốc tế... Tọa lạc ngay phường Chánh Nghĩa, C-Sky View được xây dựng trên khu đất rộng 8.596m2, bao gồm 2 khối nhà với tổng số 1.165 căn hộ. Đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án được đầu tư tỉ mỉ trong thiết kế kiến trúc, vừa tích hợp yếu tố hiện đại và không gian xanh mát, yên bình. Được thiết kế theo phong cách tối giản Minimalism, nội thất của từng căn hộ C-Sky View đều là sản phẩm đến từ những thương hiệu nổi tiếng: sàn gỗ Wilson, thiết bị điện Schneider, đèn âm trần MPE, thiết bị vệ sinh Inax... Không gian sống tối giản của các căn hộ C-Sky View. Ảnh: Cen Sài Gòn. Theo đại diện chủ đầu tư, C-Sky View hướng đến khách hàng có thu nhập khá, có nhu cầu tìm kiếm không gian tận hưởng cuộc sống cho gia đình. Vì vậy, ngay trong nội khu dự án có đầy đủ các tiện ích: bể bơi rộng 600m2, gym - spa, công viên cây xanh, đường tản bộ... mang đến cho cư dân môi trường sống văn minh, năng động và tạo sự gắn kết cộng đồng. An ninh và an toàn của mỗi cư dân được chủ đầu tư ưu tiên hàng đầu. Phần lớn diện tích tầng 17 của C-Sky View được sử dụng với công năng là khoang lánh nạn, có sức chứa toàn bộ cư dân, đảm bảo an toàn cho cư dân trong những trường hợp khẩn cấp. Chủ đầu tư nhận định, với sự đầu tư bài bản trong thiết kế, chỉn chu trong chất lượng công trình, C-Sky View đang là một trong những điểm sáng trên thị trường bất động sản khu "Phố Tây" nói riêng và Bình Dương nói chung. C-Sky View cũng cung cấp thêm lựa chọn về căn hộ cao cấp dành cho những gia đình có thu nhập khá và các chuyên gia nước ngoài đang làm việc trong các khu công nghiệp lân cận.