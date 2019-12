Chuẩn bị cho mùa Tết năm nay, Công ty Cổ phân Bánh mứt kẹo Bảo Minh tung ra thị trường nhiều sản phẩm mứt Tết mang hương vị truyền thống, có nguồn gốc tự nhiên như: mứt sen, mứt quất, mứt gừng, mứt bí, mứt dừa, mứt lạc...

Công nhân trong xưởng sản xuất của công ty.

Theo đại diện của Bảo Minh, năm nay, công ty cung ứng ra thị trường trên 22 triệu đơn vị sản phẩm bánh kẹo, tăng hơn 20% sản lượng so với 2019. Trong đó, nhiều sản phẩm được thiết kế bắt mắt, sang trọng phù hợp với nhu cầu biếu tặng của người dân.

Với các sản phẩm mang tính thưởng thức trong những ngày Tết, hương vị cổ truyền vẫn được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Đây cũng được xem là lợi thế của các hãng bánh kẹo lâu năm ở thủ đô như Bảo Minh.

"Với thế mạnh trong việc sản xuất các sản phẩm truyền thống, mùa Tết này chúng tôi mong muốn đem đến cho người tiêu dùng những trải nghiệm thú vị khác nhau. Sản phẩm được chế biến từ 100% nguyên liệu trong nước, với quy trình khép kín, công nghệ hiện đại, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm", đại diện công ty cho biết.

Bộ sản phẩm bánh mứt kẹo mùa Tết của thương hiệu Bảo Minh.

Về vấn đề chất lượng, nguồn gốc sản phẩm, bà Ngô Thị Tính, Tổng giám đốc Công ty CP Bánh mứt kẹo Bảo Minh cho biết, doanh nghiệp áp dụng chế độ kiểm duyệt vệ sinh an toàn thực phẩm cực kỳ chặt chẽ, nghiêm ngặt. Mọi nguyên liệu, bao bì đều được kiểm định theo đúng qui trình quản lý chất lượng ISO 22000:2005 ngay từ khâu nhập về, vì yếu tố này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm. Trong quá trình sản xuất ra sản phẩm, mọi công nhân cũng phải tuân thủ những quy định về an toàn vệ sinh lao động như đeo găng tay, khẩu trang, mặc bảo hộ lao động... Bên cạnh đó công ty áp dụng khoa học, kỹ thuật cao để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng cao khi tới tay người tiêu dùng.

Trong thiết kế sản phẩm, mục tiêu của Bảo Minh là lưu lại nét đẹp truyền thống người Việt. Công ty có một số cách tân nhưng vẫn giữ được màu sắc đỏ - vàng chủ đạo cùng những họa tiết dân gian mềm mại. Hình ảnh Phúc - Lộc - Thọ được thiết kế trên nền hộp sang trọng, phù hợp với văn hóa Á Đông.

Đại diện Bảo Minh hy vọng, với những chuẩn bị tích cực của các nhà cung cấp, phân phối, dịp Tết Nguyên Đán này người tiêu dùng trong nước sẽ được tiếp cận nhiều hơn với hàng nội giúp bánh kẹo sản xuất trong nước ngày càng lên ngôi và chiếm lĩnh được thị trường.

Sản phẩm của Bảo Minh đang phân phối rộng khắp các hệ thống siêu thị lớn, hệ thống, kênh bán lẻ trên toàn quốc.

(Nguồn: Bảo Minh)