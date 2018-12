Ngay từ tháng cuối năm 2018, Ngân hàng Bản Việt đã khởi động đợt tuyển dụng thực tập sinh lớn nhất năm 2019, với 300 vị trí dành cho các bạn sinh viên từ các đại học, cao đẳng trên toàn quốc.

Các thực tập sinh này sẽ làm việc tại nhiều vị trí đa dạng như giao dịch viên, nhân viên quan hệ khách hàng cá nhân, nhân viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp. Địa điểm thực tập là điểm giao dịch của Bản Việt tại 22 tỉnh thành gồm Hà Nội, TP HCM, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Thuận, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau.

Chi tiết xem tại đây hoặc liên hệ hội sở Ngân hàng Bản Việt (412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP HCM), hotline: 02862679679 (Ext 868).

Bên cạnh việc tiếp nhận thực tập sinh tại các chi nhánh hoặc phòng giao dịch trên toàn hệ thống, năm 2019, Ngân hàng Bản Việt cũng đẩy mạnh tuyển dụng sinh viên thực tập cho các phòng, ban, trung tâm hội sở tại TP HCM. Ngoài ra, nhà băng còn tuyển nhiều vị trí thực tập thuộc các chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực ngân hàng nói chung.

Tham gia thực tập tại Bản Việt, sinh viên sẽ được hướng dẫn trực tiếp bởi các chuyên viên có kinh nghiệm, tham gia các hoạt động tại đơn vị nói riêng và các hoạt động của ngân hàng nói chung. Ngoài việc học hỏi các kỹ năng về nghiệp vụ công việc, các bạn cũng được hướng dẫn những kỹ năng mềm như phong cách giao tiếp, ứng xử nơi công sở và văn hóa nơi làm việc. Những kỹ năng này sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn khi đi làm trong tương lai.

Ngược lại, việc tuyển dụng gần 300 vị trí thực tập viên là một hoạt động quan trọng hướng đến xây dựng nguồn nhân lực tiềm năng cho ngân hàng trong tương lai.

"Thông qua chương trình 'Thực tập sinh tiềm năng 2019', chúng tôi mong muốn các bạn sinh viên sẽ có cơ hội tiếp cận được nhiều hoạt động, công việc hữu ích để từ đó có những bước đi vững chắc đầu tiên trong sự nghiệp của mình", đại diện ngân hàng chia sẻ.

"Thực tập sinh tiềm năng" là chương trình thường niên của Bản Việt, mang đến cho sinh viên cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc thực sự với những công việc và những cọ xát thực tế sau khi đã hoàn thiện kiến thức lý thuyết trong nhà trường. Đây cũng chính là cơ hội để các bạn khám phá sở trường trong công việc của chính mình và tìm hiểu định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Chương trình ưu tiên cho sinh viên năm thứ ba, thứ tư hoặc sinh viên đã tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, kế toán.

Lộc An