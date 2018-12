Ngày 12/12, Ngân hàng Bản Việt khai trương phòng giao dịch Bà Rịa tại số 3 Nguyễn Thanh Đằng, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là điểm giao dịch thứ 3 của ngân hàng trên địa bàn tỉnh, bên cạnh chi nhánh Vũng Tàu và phòng giao dịch Châu Đức.

Trụ sở mới của phòng giao dịch Bà Rịa nằm trên đường Nguyễn Thanh Đằng - một trong những trục đường lớn và sầm uất nhất của thành phố Bà Rịa. Điểm giao dịch mới góp phần tạo sự thuận tiện cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp khi tiếp cận các dịch vụ tài chính của ngân hàng.

Ngân hàng Bản Việt còn mang đến một không gian giao dịch hiện đại, cùng đội ngũ nhân viên năng động, chuyên nghiệp cũng như các sản phẩm, dịch vụ tiện ích như huy động, cá nhân và doanh nghiệp, cho vay doanh nghiệp và hộ kinh doanh, cho vay cá nhân và sản phẩm thẻ...

Chi tiết liên hệ hotline 1900555596; hoặc truy cập tại đây.

Nhân dịp khai trương, phòng giao dịch Bà Rịa dành tặng nhiều phần quà đến khách hàng, đồng thời triển khai chuỗi hoạt động "Tết đang về cùng bạn" với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể, khách hàng đến giao dịch tiền gửi tiết kiệm tại quầy nhận sẽ được hưởng mức lãi suất hấp dẫn lên đến 8,6% và nhiều phần quà giá trị tương ứng với tổng số lượng lên đến 15.000 phần quà.

Với khách hàng thường xuyên giao dịch ngân hàng điện tử (Internet Banking và Mobile Banking), Ngân hàng Bản Việt tặng evoucher Got it và cộng thêm 0,1% lãi suất ở tất cả các kỳ hạn, so với lãi suất tiết kiệm tương ứng được công bố tại quầy và website. Ngoài ra, những khách hàng lần đầu kích hoạt thành công dịch vụ Mobile Banking của Bản Việt (Viet Capital Bank Mobile Banking) sẽ được nhận ngay 50.000 đồng vào tài khoản. Tổng số lượng lên đến 1.000 ưu đãi cho những khách hàng kích hoạt sớm nhất

Trong tháng 12 ngày, Ngân hàng Bản Việt sẽ khai trương trụ sở mới chi nhánh Đà Nẵng và trong tháng 1/2019 sẽ mở mới liên tiếp thêm 3 phòng giao dịch là phòng giao dịch Cai Lậy thuộc tỉnh Tiền Giang, phòng giao dịch Vĩnh Hải thuộc thành phố Nha Trang và phòng giao dịch Hòa Thành tỉnh Tây Ninh.

"Việc liên tục mở mới và xây dựng các chương trình ưu đãi cho khách hàng là một trong những định hướng chiến lược theo thông điệp 'chúng tôi bắt đầu từ bạn', đồng thời khẳng định vị thế, uy tín thương hiệu và tính an toàn trong các hoạt động kinh doanh của Bản Việt", đại diện ngân hàng chia sẻ.

Lộc An