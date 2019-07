Không còn lợi nhuận đột biến từ chứng khoán đầu tư và lợi nhuận khác, lãi trước thuế quý II của Bac A Bank giảm hơn 34 tỷ so với cùng kỳ.

Ngân hàng Bắc Á (Bac A Bank) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II với lợi nhuận giảm, dù doanh thu từ mảng kinh doanh chính vẫn tăng trưởng.

Kết thúc quý II, thu nhập lãi thuần của Bac A Bank đạt hơn 541 tỷ đồng, tăng gần 20% so với quý II/2018. Tuy nhiên, sự hụt hơi với mảng chứng khoán đầu tư (giảm gần 90%) và lợi nhuận khác không còn đột biến (âm 3 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi hơn 30 tỷ) khiến kết quả tổng thể sụt giảm. Ngân hàng báo lãi trước thuế chỉ hơn 191 tỷ đồng, so với kết quả 224 tỷ cùng kỳ năm 2018.

Lũy kế nửa đầu năm, Bac A Bank đạt gần 943 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng gần 6% cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận nhà băng này gần như không thay đổi, đạt 436 tỷ đồng, do sụt giảm chứng khoán đầu tư và hoạt động khác.

Đến cuối quý II, tổng tài sản ngân hàng đạt hơn 102.000 tỷ đồng, tăng hơn 5% so với đầu năm. Tăng trưởng tín dụng đến cuối tháng 6 đạt hơn 8,2%.

Minh Sơn