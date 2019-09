Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo ủng hộ phương án đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng safari tại Bình Châu, Xuyên Mộc.

Thông báo công bố ngày 25/9 nêu kết luận của ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo phương án đầu tư chi tiết dự án khu du lịch nghỉ dưỡng safari tại huyện Xuyên Mộc. Theo đó các đại biểu cơ bản đồng tình ủng hộ phương án đầu tư của liên doanh Công ty CP Tập đoàn Đầu tư địa ốc Nova và Công ty TNHH du lịch thương mại Á Đông Vidotour.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị liên doanh các nhà đầu tư tiếp tục bổ sung, hoàn thiện ý tưởng dự án để tham gia lựa chọn nhà đầu tư cho dự án theo quy định. Trong đó nhấn mạnh một số nội dung cần quan tâm như sự khác biệt về kiến trúc, sản phẩm du lịch và tính đẳng cấp của dự án, bảo tồn rừng, bảo vệ không gian sinh thái và tôn tạo thiên nhiên.

Các nhà đầu tư cũng cần quan tâm mật độ xây dựng, đưa ra phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến đời sống kinh tế, xã hội của cư dân xung quanh khu vực triển khai dự án. Đồng thời, nghiên cứu, phát huy hiệu quả không gian biển và các sản phẩm du lịch trên biển, quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh thông qua dự án.

Các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất việc mở rộng toàn tuyến và điều chỉnh tuyến đường ven biển Vũng Tàu - Xuyên Mộc, kể cả đoạn đi qua dự án safari để đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch của tỉnh hiện tại và trong tương lai theo hướng tăng quỹ đất phát triển du lịch.

Phối cảnh quy hoạch tổng thể safari Hồ Tràm.

Tổng thể quy hoạch dự án khu du lịch nghỉ dưỡng safari tại Bình Châu, Xuyên Mộc dự kiến gồm khu vườn thú mở, công viên hoang dã safari, khu công viên nước và công viên chủ đề độc đáo. Bên cạnh đó là khu biệt thự nghỉ dưỡng, khu khách sạn ven biển đẳng cấp 5 sao, tổ hợp giải trí - thương mại - dịch vụ kết hợp nghỉ dưỡng sinh thái... với quy mô hơn 600ha.

Hiện dự án được đinh hướng sẽ phát triển dựa trên yếu tố du lịch sinh thái bền vững, khám phá thiên nhiên, bảo tồn môi trường hoang dã và tận dụng lợi thế địa hình rừng biển. Dự án được kỳ vọng trở thành điểm đến du lịch, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với Hồ Tràm, Bình Châu, góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Cùng với đó, NovaWorld Hồ Tràm sẽ phát triển thành chuỗi dự án trải dọc cung đường ven biển từ Bình Châu đến Lộc An thuộc địa bàn huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên quy mô khoảng 1.000ha. Phân kỳ một với tên gọi The Tropicana đang triển khai dự kiến cung cấp ra thị trường khoảng 1.700 sản phẩm second home - nhà phố, biệt thự theo phong cách nhiệt đới, kết hợp hài hòa với thế mạnh thiên nhiên Hồ Tràm nguyên sơ, địa thế rừng và biển liền kề.

Phân kỳ The Tropicana sẽ có tổ hợp tiện ích gồm công viên nước Water Park, hai khu trang trại Organic Farm và Kid Farm, nhà hàng bể cá đại dương, yoga và spa, nhà hàng, jungle resort, khu chèo thuyền kayak dài 2km, hồ bơi nước mặn 5.000m2. Dọc theo trục chính cung đường biển, chuỗi 118 căn shophouse sẽ là điểm nhấn mang lại sự sôi động, sầm uất cho khu dân cư.

Khu nhà mẫu NovaWorld Ho Tram đặt ngay tại vị trí phân kỳ The Tropicana đang hoàn thiện và dự kiến hoạt động vào tháng 10/2019 để đón khách tham quan dự án.

Minh Anh