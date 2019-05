Lỗi chính tả trên tờ 50 đôla Australia phiên bản mới lặp lại đến 3 lần dù trải qua nhiều vòng kiểm tra trước khi in ấn.

Lỗi chính tả trên tờ 50 đôla Australia được phát hiện bởi một thính giả nghe đài Triple M. Người này đã gửi đến đài phát thanh bức ảnh phóng to trên tờ tiền với từ "responsibilty" (trách nhiệm) sai chính tả vì thiếu một chữ "i" vì viết đúng phải là "responsibility". Đặc biệt hơn, lỗi này lặp lại đến 3 lần trên tờ tiền.

Những từ sai chính tả xuất hiện trong câu trích của bà Edith Cowan nói trước quốc hội Tây Australia. Bà là nữ nghị sĩ đầu tiên được bầu vào quốc hội Australia, giai đoạn 1921-1924. Một mặt của tờ tiền cũng in chân dung của bà.

Chữ "responsibilty" sai chính tả trong dòng trích đầu tiên. Ảnh: Reuters

Tờ 50 đôla Australia mẫu mới được phát hành ngày 18/10/2018, với các tính năng bảo mật hiện đại hơn để ngăn chặn làm giả cũng như các chi tiết xúc giác để hỗ trợ người khiếm thị. Có 46 triệu tờ tiền được in mới đợt này và bị sai lỗi chính tả. Đây cũng là mệnh giá tiền giấy được sử dụng phổ biến nhất tại Australia, chiếm gần một nửa tổng giá trị của số tiền giấy đang lưu hành.

Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) cũng đã xác nhận lỗi chính tả này và cho biết sẽ sửa lại trong các lần in tiếp theo. "Những tờ tiền này vẫn hợp pháp và có thể sử dụng tiếp tục như bình thường. Việc sai sót không ảnh hưởng đến tính hợp lệ hoặc chức năng của chúng", phía RBA nói với Reuters.

Công ty in ấn tiền giấy của RBA đã in tổng cộng 184 triệu tờ tiền giấy 50 đôla Australia trong giai đoạn 2017-2018. Phía RBA không cho biết đang có chính xác bao nhiêu tờ tiền sai chính tả đang lưu hành ngoài thị trường trong số 46 triệu tờ đã in. Việc có thu hồi các tờ tiền sai chính tả hay không cũng không được công bố.

Những tờ tiền bị lỗi in ấn thường là vật phẩm được giới sưu tầm tiền săn đón. Vài chuyên gia dự đoán một lượng nhất định tờ tiền này sẽ được giữ lại trong dân dù RBA có tiến hành thu hồi. Tuy nhiên, việc tờ tiền bị làm giá để bán lại khó xảy ra do lượng tiền in sai quá lớn.

Phiên An (theo SCMP, Reuters)