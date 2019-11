Với hệ thống hơn 4.000 cửa hàng toàn quốc, Aqua Việt Nam dự kiến đạt 200 triệu USD doanh thu trong năm 2019, tăng 40% so với năm ngoái.

Công ty TNHH Điện máy Aqua Việt Nam vừa công bố báo cáo tình hình kinh doanh trong hội nghị đối tác chiến lược thường niên diễn ra ngày 19/11.

Công ty kỳ vọng đến hết năm 2019 sẽ có hơn 7 triệu gia đình Việt Nam sử dụng các sản phẩm điện gia dụng do Aqua sản xuất, đưa doanh nghiệp trở thành thương hiệu điện máy được ưa chuộng hàng đầu tại Việt Nam.

Hội nghị đối tác chiến lược thường niên của Aqua diễn ra ngày 19/11 tại TP HCM.

Những năm qua, công ty đã có những bước tiến mạnh mẽ trên thị trường điện tử tiêu dùng tại Việt Nam với chiến lược phát triển bài bản. Tiền thân là công ty Sanyo Việt Nam, năm 2014, thương hiệu Aqua chính thức ra đời sau giai đoạn sáp nhập và chuyển đổi. Từ đó, doanh nghiệp vận hành ổn định và ra mắt nhiều sản phẩm điện gia dụng hiện đại với giá thành phải chăng, nhất là những sản phẩm như tủ lạnh, máy giặt, máy lạnh.

Aqua Việt Nam dự kiến cán mốc doanh thu hơn 500 triệu USD trong 5 năm tới. Để hoàn thành mục tiêu này, doanh nghiệp đã mở nhà máy thứ tư chuyên sản xuất máy giặt cửa trước, vào đầu tháng 7. Nhà máy đặt tại khu công nghiệp Biên Hoà II (Đồng Nai), nâng tổng diện tích nhà máy của hãng tại đây lên đến hơn 80.000m2.

Đại diện Aqua Việt Nam giới thiệu với đối tác về dòng sản phẩm máy điều hòa.

Nhà máy mới có vốn đầu tư ban đầu 21,5 triệu USD, diện tích rộng khoảng 4.000m2, công suất 500.000 sản phẩm mỗi năm, dự kiến đáp ứng nhu cầu thị trường Việt Nam trong 20 năm tới. Không những đáp ứng cho thị trường trong nước, nhà máy còn được kỳ vọng sẽ phục vụ nhu cầu xuất khẩu sang những thị trường khác trong khu vực như Indonesia, Philippines, Malaysia...

Cũng tại hội nghị đối tác chiến lược thường niên 2019, Aqua Việt Nam công bố dòng sản phẩm cao cấp, kết hợp tinh tế giữa thiết kế và công nghệ mới của Nhật Bản. Với ba dòng sản phẩm chính là tủ lạnh, máy giặt và máy lạnh, công ty mang đến cho các gia đình Việt một cuộc sống tiện nghi hơn nhờ áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay.

Một trong những sản phẩm đang được các đại lý, đối tác và người tiêu dùng mong đợi nhất trong năm 2020 của doanh nghiệp là dòng tủ lạnh. Aqua dự kiến ra mắt tủ lạnh lần đầu tiên tích hợp ngăn đông đa chức năng Magic Cooling, với 5 chế độ làm lạnh từ -22 độ C đến 5 độ C. Ngăn mát Magic Room có khả năng tuỳ chỉnh nhiệt độ từ -18 độ C đến 4 độ C. Đây được xem là "người bạn đồng hành" giúp các bà nội trợ bảo quản thực phẩm tươi ngon mỗi ngày.

Dòng sản phẩm thứ hai cũng là một đột phá mới của Aqua là máy giặt cửa trước có lồng giặt 525mm. Sản phẩm có nhiều ưu điểm như tăng sức chứa thùng giặt, tiết kiệm tới 12% diện tích, chức năng phân bổ nước giặt, xả tự động Smart Dosing, công nghệ DD Inverter (động cơ truyền động trực tiếp) giúp tiết kiệm năng lượng, giảm ồn và kéo dài tuổi thọ.

Khách tham quan trải nghiệm dòng sản phẩm tủ lạnh thế hệ mới.

Bên cạnh đó công ty cũng sẽ ra mắt dòng điều hòa với chức năng thanh lọc không khí trong 15 phút bằng bộ lọc Super IFD. Đồng thời, sản phẩm có thể theo dõi chất lượng không khí bằng hệ thống cảm biến thông minh. Đây là sáng tạo mới nhất của Aqua để hoàn thành chuỗi điện tử gia dụng giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho mỗi gia đình.

Song song với những công nghệ kể trên, trong năm 2020, doanh nghiệp sẽ tiếp tục ra mắt nhiều dòng sản phẩm mới như tủ đông, điều hoà công nghiệp, đồng thời tích hợp công nghệ mới, đưa Aqua thành thương hiệu điện tử gia dụng dẫn đầu Việt Nam trong 2-3 năm tới.

Minh Anh