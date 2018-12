Ông Nguyễn Đức Thọ phát động phong trào "An Tín đồng hành vì môi trường xanh".

Ông Nguyễn Đức Thọ, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Truyền thông và Du lịch An Tín (An Tín Travel) vừa phát động phong trào "An Tín Travel - Đồng hành vì môi trường xanh của thành phố thân yêu" tại khu vực cầu Ánh Sao, quận 7, TP HCM với sự tham gia của toàn thể nhân viên. Tại đây, hơn 150 nhân viên cùng nhau nhảy flashmod trên nền nhạc "An Tín ca" để thể hiện tinh thần sức trẻ, tràn đầy sức sống. Chương trình còn có sự tham gia của các ca sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng. Sau đó, mọi người sẽ ra quân dọn dẹp đường phố, trồng cây xanh vì môi trường…

Toàn thể ban lãnh đạo cùng nhân viên An Tín Travel tham gia dâng hoa tại Tượng đài Bác, quận 1, TP HCM.

Bên cạnh đó, sáng 4/5, tập thể ban lãnh đạo cùng nhân viên An Tín Travel cũng đến thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh (quận 4, TP HCM) và dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ trước Uỷ ban nhân dân TP HCM. Tập thể công ty đã tuyên thệ nguyện học tập và làm theo lời Bác, không ngừng phấn đấu, cống hiến xây dựng đơn vị vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp phát triển của thành phố. Chương trình nằm trong khuôn khổ các hoạt động hướng đến cộng đồng và hưởng ứng lễ kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Buổi trò chuyện thân mật của cán bộ công nhân viên An Tín Travel và các em nhỏ tại trường mù Nguyễn Đình Chiểu.

Chiều 5/5, hơn 20 nhân viên công ty đã thăm và tặng quà cho các em nhỏ tại Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, quận 10, TP HCM. Tại đây, công ty đã trao tặng cho trường 10 quạt máy, 5 thùng sữa và nhiều phần quà thiết thực khác. Thông tin chi tiết xem tại đây.

