Đại diện An Phát Holdings đã có bài chia sẻ tại hội nghị về những lợi thế và thách thức khi phổ biến nhiên liệu sinh học và nhựa sinh học tại Việt Nam.

Hội nghị diễn ra vào ngày15/10 tại TP HCM, nằm trong chuỗi hoạt động trọng tâm của Thứ trưởng Nông nghiệp Mỹ - Ted McKinney trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam 15-18/10.

Toàn cảnh hội nghị về những lợi thế và thách thức khi phổ biến nhiên liệu sinh học và nhựa sinh học tại Việt Nam.

Tham dự hội nghị, ông Đinh Xuân Cường - Tổng giám đốc Tập đoàn An Phát Holdings đã chia sẻ những đánh giá về các lợi thế và thách thức trong việc thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học (ethanol) và nhựa sinh học (bioplastics) tại Việt Nam. Đồng thời ông cũng giới thiệu về nhãn hiệu AnEco - sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn, thân thiện môi trường đạt nhiều tiêu chuẩn quốc tế do An Phát Holdings sản xuất.

"Kể từ năm 2000, hơn 98 quốc gia trên toàn thế giới đã công bố luật hoặc có những quy định cấm hoặc hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần. Đây là cơ hội tốt cho các sản phẩm sinh học", ông Cường chia sẻ.

Ông Đinh Xuân Cường - Tổng giám đốc Tập đoàn An Phát Holdings (bên trái) và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ Ted McKinney.

Tại Việt Nam, Chính phủ cũng công bố mục tiêu phấn đấu đến năm 2021, các cửa hàng, chợ, siêu thị ở đô thị không sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Đến năm 2025, cả nước không sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Là một trong những tập đoàn nhựa công nghệ cao hàng đầu Đông Nam Á, An Phát Holdings muốn mang tới người tiêu dùng những sản phẩm có chất lượng tốt, thân thiện với môi trường và an toàn cho người sử dụng.

"Tôi tin rằng với sự đầu tư nghiêm túc, bài bản của tập đoàn, các sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn của An Phát Holdings sẽ được người tiêu dùng đón nhận", ông Cường nói.

Lộc An