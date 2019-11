Dự án sở hữu trang thiết bị an ninh tiên tiến từ các thương hiệu nổi tiếng như hệ thống video door phone, "tường lửa" cửa từ, camera quan sát...

Xu hướng lựa chọn căn hộ hạng sang

Theo hãng nghiên cứu New World Wealth, lượng người Việt siêu giàu đã tăng đến 210% trong khoảng thời gian 10 năm 2007-2017 và dự kiến tiếp tục tăng 200% trong 10 năm kế tiếp. Hãng tư vấn bất động sản Knight Frank cũng cho biết, số lượng người siêu giàu của Việt Nam năm 2017 đã lên tới 200 người, tăng 320% - tức tăng nhanh nhất thế giới giai đoạn 2006-2016.

Đi cùng với sự gia tăng tầng lớp thượng lưu là phong cách sống dần thay đổi, theo hướng tiệm cận tiêu chuẩn sống của thế giới. Theo các chuyên gia bất động sản, căn hộ hạng sang không chỉ là thứ "trang sức" đắt tiền thể hiện đẳng cấp mà còn là tài sản an toàn cho các chủ nhân nhờ giá trị bền vững theo thời gian.

Các dự án trung tâm quận 1 thừa hưởng vành đai an ninh cao của khu vực

Việc sinh sống trong cộng đồng thượng lưu còn giúp mỗi cư dân có thể phát triển mối quan hệ với những người thành đạt trong xã hội, trải nghiệm những tiện ích chuẩn mực, những hoạt động văn hóa, giải trí, đặc biệt là yếu tố chất lượng của công trình và vành đai an ninh kể cả khu vực nội và ngoại khu.

Nhận xét về nhu cầu an ninh tại các căn hộ của giới siêu giàu thế giới, ông Paul Weldon, người sáng lập Công ty Panic Room (chuyên xây dựng phòng an toàn có tiếng ở London) cũng cho hay, nhu cầu xây dựng phòng an toàn không ngừng tăng lên trong những năm gần đây vì vấn đề an toàn tính mạng cũng như tài sản của họ.

An ninh 24/24

The Grand Manhattan là một trong số ít những những dự án căn hộ hạng sang nổi bật hiện nay tại trung tâm quận 1 nhờ vị trí đắc địa. Nhà phát triển Novaland kỳ vọng xây dựng dự án thành nơi an cư lý tưởng về phong cách sống cùng vành đai an ninh hiện đại.

The Grand Manhattan tọa lạc trên hai mặt tiền đường Cô Giang - Cô Bắc, quận 1, TP HCM.

Dự án đầu tư mạnh tay cho các tiện ích an ninh khi sử dụng những trang thiết bị tiên tiến từ các thương hiệu nổi tiếng. Hệ thống video door phone tại tòa nhà sẽ kiểm soát cư dân và khách vào trong khu vực căn hộ. "Tường lửa" cửa từ sảnh chính, bên trong thang máy giúp nhận diện cư dân và chỉ cho phép cư dân điều khiển thang máy dừng và mở cửa ở tầng mình đang sinh sống.

The Grand Manhattan đem đến cảm giác yên tâm cho cư dân thông qua hệ thống camera quan sát tại các khu vực tầng hầm bãi xe, thang máy, sảnh chính, giao thông tầng trệt; hệ thống kiểm soát xe ra vào; đèn công cộng chiếu sáng về đêm. Hay ứng dụng smart home giúp cư dân điều khiển các thiết bị trong căn hộ, quan sát camera để theo dõi an ninh trong nhà.

Khi tìm thông tin về các dự án căn hộ cao cấp tại quận 1, xem xét đầy đủ các yếu tố cần thiết cho căn nhà mới, đạo diễn Victor Vũ và Đinh Ngọc Diệp đã chọn căn hộ hạng sang The Grand Manhattan. Vị trí đắc địa, tầm nhìn đắt giá, yếu tố an ninh, sự riêng tư và các tiện ích chuẩn resort 5 sao của dự án đã ghi điểm với cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí Việt.

Đạo diễn "Mắt biếc" chia sẻ, từ khi có gia đình, anh không chỉ nghĩ đến bản thân mà còn nghĩ đến vợ và con trai. Cho nên, yếu tố an ninh chính là tiêu chí đầu tiên khi lựa chọn nhà.

"Tôi sẽ an tâm làm việc khi biết vợ con ở nhà an toàn và vui vẻ. The Grand Manhattan thừa hưởng vành đai an ninh cao của khu vực trung tâm, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng tinh hoa trong tương lai", Victor Vũ cho hay.

Đạo diễn Victor Vũ yên tâm với vành đai an ninh tại dự án The Grand Manhattan.

Giá trị của dự án còn nằm ở chuỗi tiện ích nội khu cao cấp, gồm khu mua sắm và công viên tầng trệt, khu hồ bơi, BBQ, vườn cây và ghế thư giãn lưng trời... Tại khu vực lõi trung tâm quận 1, The Grand Manhattan dành không gian lớn cho công viên và cảnh quan nội khu rộng đến 4.200m2. Đây là điểm nhấn chỉ dành riêng cho chủ nhân sở hữu căn hộ tại dự án.

Với những chuẩn mực sang trọng, The Grand Manhattan đã nhận nhiều lời khen từ các tổ chức bất động sản khu vực và được vinh danh tại hạng mục "Dự án phức hợp cao cấp tốt nhất Việt Nam" trong khuôn khổ giải thưởng Dot Property Vietnam Awards, "Dự án hạng sang có thiết kế xuất sắc nhất năm" (Condo Design of The Year) bởi Robb Report và "Dự án xanh và thông minh" do độc giả báo Đầu tư bình chọn.

Lộc An