Nhân dịp hè và ngày Gia đình Việt Nam, Ngân hàng TMCP An Bình tổ chức "ABBank Family Day - Gia đình là hạnh phúc". Sự kiện sẽ diễn ra tại sân vận động Quân khu 7 (TP HCM) vào 17/6 và tại công viên Thống nhất (Hà Nội) vào ngày 24/6. Chương trình dự kiến đón hơn 3.000 lượt khách tham dự tại mỗi điểm.

"Sự kiện cũng là lời tri ân đến công chúng, khách hàng và các cán bộ nhân viên đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt 25 năm thành lập và phát triển, từ 1993-2018", đại diện ngân hàng cho biết.

ABBank Family Day là sân chơi hoàn toàn miễn phí với nhiều hoạt động bổ ích hướng tới từng thành viên trong gia đình. Xuyên suốt từ sáng tới tối sẽ là nhiều hoạt động như trò chơi vận động, khu vực vui chơi của bé, khu trải nghiệm sản phẩm công nghệ, khu vực nghỉ ngơi mát mẻ cho cả nhà...

Điểm nhấn của sự kiện là đêm nhạc với sân khấu hoành tráng và dàn nghệ sĩ tên tuổi như Mỹ Linh, Noo Phước Thịnh, Issac, Uyên Linh, Only C, Lộn Xộn Band, Ái Phương, Đinh Mạnh Ninh, Sgirl... Vòng chung kết cuộc thi nhảy breakdance "ABBank - Fill The Life" dành cho các nhóm nhảy không chuyên cũng sẽ mang đến cho khán giả những màn trình diễn đối kháng gay cấn.

Uyên Linh sẽ trình diễn tại sân khấu âm nhạc, diễn ra vào khung buổi tối của ngày hội.

Tham gia ngày hội, khách hàng và các em nhỏ không chỉ thỏa sức vui chơi mà còn nhận những quà tặng từ nhà băng. Đặc biệt, chương trình quay số trúng thưởng sẽ mang đến cho khách tham dự cơ hội sở hữu sổ tiết kiệm trị giá lên tới 10 triệu đồng.

"Ngày hội không chỉ là không gian vui chơi giải trí, tăng sự tính kết nối giữa các thành viên trong gia đình, mà còn kết nối mỗi gia đình nhỏ với gia đình lớn hơn là cộng đồng", đại diện nhà băng nhấn mạnh.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng gửi đến chương trình 20 áo có chữ ký nhằm ủng hộ từ thiện.

Theo đó, doanh thu từ các gian hàng tại sự kiện sẽ được trích ra nhằm chia sẻ với các em nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn và sẽ được ban tổ chức trao tặng trực tiếp tại đêm nhạc.

Nhằm hưởng ứng hoạt động gây quỹ, Mỹ Linh đã gửi tặng chương trình 200 album mới nhất "Chat với Mozart II". Cùng với đó, trung vệ Bùi Tiến Dũng của U23 Việt Nam gửi đến chương trình 20 áo có chữ ký để cùng ban tổ chức gây quỹ từ thiện. Số lượng đĩa CD và áo sẽ phân bổ đều tại hai khu vực.

Bảo An