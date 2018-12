Lợi bất cập hại với loại ấm sắc thuốc tiện dụng

Thuốc thang trong Đông y đòi hỏi phải sắc bằng nước trong khoảng thời gian nhất định mới dùng được. Nhưng với nhịp sống hiện đại, thời gian sắc thuốc là trở ngại lớn với nhiều người. "Nếu phải sắc vài chục hay vài trăm thang mà bỏ ra hai tiếng mỗi ngày, thấp tha thấp thỏm canh ấm thuốc thì rất phiền phức", chị Thanh Hằng (Thanh Xuân, Hà Nội) nói.

Theo chủ các cửa hàng đồ gia dụng, trên thị trường hiện có rất nhiều loại ấm sắc thuốc tự động bằng điện. Mặt hàng này tiện lợi nhưng có đáy, mâm nhiệt làm bằng kim loại và gioăng cao su (hoặc silicon) bên trong nên các lương y thường khuyên bệnh nhân cân nhắc trước khi dùng.

Thuốc Đông y chứa nhiều hợp chất hữu cơ như tanin, polyphenol... rất dễ phản ứng với kim loại làm mất đi dược tính, thậm chí sản sinh ra các độc tố gây hại cho sức khỏe người bệnh.

Những loại ấm sắc thuốc tự động này thường có phần điện gắn liền với ấm nên thường cồng kềnh, khó vệ sinh cọ rửa. "Mình thường phải cẩn thận lấy bã thuốc, rửa bằng khăn giấy mềm... thì mới có thể làm sạch ấm", chị Hằng nói thêm. Ngoài ra, những loại ấm kim loại này nhiệt tỏa không đều, thuốc dễ bị dính đáy gây cháy, khét, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng thuốc và hiệu quả điều trị bệnh.

Ngán ngẩm với loại ấm tự động, nhiều người quay về dùng ấm sắc thuốc theo kiểu truyền thống. Song những loại ấm này lại không đun được trên các loại bếp thông dụng như bếp gas, bếp từ... "Có hôm chẳng may đun cạn thuốc, ấm thì nứt vỡ, thuốc thì không có mà uống!", bác Hoài (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ.

Ấm sắc thuốc gốm công nghệ mới

Thấu hiểu những bất tiện của người tiêu dùng, sau gợi ý của một khách hàng nước ngoài, ông Phạm Tuấn Đạt – Giám đốc công ty TNHH Hải Long cho biết mình trăn trở trong việc sáng tạo ra một loại ấm sắc thuốc đáp ứng các tiêu chí chịu nhiệt tốt, an toàn và tiện lợi. "Một vị khách Nhật tư vấn tôi làm ấm sắc thuốc chịu nhiệt giống nước họ hay dùng. Đó là dòng ấm không có mâm kim loại bên trong, chỉ có đất nung tráng men, là loại thầy thuốc khuyên dùng". Từ đó, ông Đạt đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu khách hàng và trao đổi với các thầy thuốc Đông y để tạo ra sản phẩm phù hợp nhất.

Ấm sắc thuốc NodaCook giải quyết được nhiều nhược điểm của các loại ấm trên thị trường

Ấm sắc thuốc NodaCook hoàn thiện có phần ấm và phần bếp tách rời. Phần ấm được làm từ đất chịu nhiệt đặc biệt, có khả năng chịu sốc nhiệt "có một không hai": từ 600 độ C đến -20 độ C. Theo giám đốc gốm Hải Long, "Vật liệu tạo nên ấm là sự kết hợp giữa đất sét chịu lửa, cao lanh hàm lượng cao oxit nhôm và tràng thạch. Trải qua quá trình sản xuất đất kỹ càng, nghiền mịn đến độ nhỏ vài micron, men được nghiền đến cỡ hạt nano thì ấm sẽ được tạo hình".

Chiếc ấm thô được nung lần đầu ở 800 độ C, sau đó tráng men nung ở 1.300 độ C để đạt độ kết tinh cao nhất, loại bỏ tạp chất, men bóng giúp chống dính. Nhờ vậy, ấm sắc thuốc NodaCook không bị nứt vỡ, gây rò rỉ và cháy nổ nên người dùng có thể linh hoạt đun được trên bếp điện Nodacook, bếp gas, bếp củi, than, hồng ngoại, bếp từ. "Vì bản chất vẫn là ấm đất nung, không có kim loại nên ấm không phản ứng với các thành phần của thuốc, mùi vị thuốc tự nhiên, giữ trọn dược tính", ông Đạt bổ sung.

Công nghệ 4.0 trong sản phẩm truyền thống

Theo các chuyên gia, ấm sắc thuốc đun được trên bếp từ là đột phá về công nghệ, tích hợp thiết bị cảm ứng từ dưới đáy ấm, đòi hỏi sự dày công nghiên cứu và am hiểu về nguyên lý cảm ứng từ cũng như khoa học vật liệu cơ bản.

Một trong những điểm độc đáo của sản phẩm NodaCook là bếp nung gắn chip thông minh sẽ tự ngắt khi đủ thời gian đun nấu. Bếp có rơle nhiệt cảm biến nên nếu có sự cố sẽ tự đóng mạch điện.

Công nghệ thông minh giúp chiếc bếp điện có khả năng mô phỏng quá trình đun thuốc giống như ngọn lửa thật. Người dùng có thể điều chỉnh lửa to lửa nhỏ, hoặc đun âm ỉ trong thời gian dài với một lần cài đặt. "Tôi đã tính toán thực nghiệm sao cho tiện lợi nhất, khách hàng chỉ cần cho thuốc vào ấm, đổ bát nước tương ứng và chọn số cài đặt trên màn hình của bếp. Sau thời gian đã được lập trình, đầu ra là một bát thuốc vừa vặn để người dùng uống", ông Đạt nói.

Nguyên lý kiểm soát thời gian ứng dụng trong sản phẩm NodaCook giúp việc sắc thuốc vừa tiện lợi, vừa an toàn. Đủ thời gian, bếp sẽ tự ngắt và giữ ấm.

"Điểm tôi khá thích ở bộ ấm sắc thuốc này là chỉnh chế độ tự động hay thủ công đều dễ dàng, màn hình tiếng việt nên ai cũng có thể dùng được", chị Minh Hòa (Hai Bà Trưng, Hà Nội) – một trong những khách hàng đã trải nghiệm sản phẩm cho hay.

Với chiếc ấm sắc thuốc NodaCook, nhà sản xuất cũng rất lưu tâm đến thiết kế của sản phẩm, ưu tiên tính thuận tiện cho người dùng. Nắp ấm có thiết kế gờ để không bị rơi ra đi nghiêng ấm hay lưới lọc giúp ngăn bã thuốc đổ ra cùng với nước. Men mờ không quá bóng cũng giúp chống dính tự nhiên, dễ dàng vệ sinh. Ấm có khả năng giữ nhiệt lâu, tỏa nhiệt đều, giúp chiết xuất dược tính tối đa.

Người dùng có thể linh hoạt sử dụng ấm với nhiều mục đích như sắc thuốc, pha trà thảo mộc, hầm canh, kho thịt cá, nấu súp, nấu cháo... vừa giữ trọn dưỡng chất, vừa an toàn với sức khỏe.

Hà Trương