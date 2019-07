Sự kiện ra mắt được dàn dựng công phu như chương trình nghệ thuật, thu hút đông đảo nhà đầu tư, khối lượng giao dịch vượt dự kiến.

Là một trong những dự án được mong chờ nhất trong quý II/2019, Alpha City - giai đoạn 2 đã ra mắt thị trường vào ngày 13/7 vừa qua tại TP HCM. Sự kiện chứng kiến số lượng khách tham dự và giao dịch vượt dự kiến.

Hệ sinh thái đầu tư Alpha City với tháp văn phòng hiện đại Alpha Town hơn 10.000 nhân sự làm việc, tòa tháp đôi căn hộ cao cấp Alpha Hill cao 48 tầng và trung tâm thương mại thời thượng Alpha Mall.

Ngay từ khi bước chân vào thị trường Việt Nam, Alpha King đã thu hút sự chú ý khi liên tiếp công bố những dự án thuộc phân khúc siêu sang tại TP HCM. Mọi động thái của chủ đầu tư này được thị trường dõi theo sát sao bởi độ hoành tráng của các dự án. Kéo theo đó những sự kiện lớn nhỏ gắn liền với thương hiệu này đều để lại dấu ấn đậm nét trên thị trường. Mới đây nhất, sự kiện giới thiệu giai đoạn 2 Alpha City tiếp tục tạo ấn tượng mạnh với các nhà đầu tư.

Sự kiện VVIP Sneak View được tổ chức với quy mô lớn, thu hút đông đảo các khách hàng VVIP tham dự.

Sự kiện không chỉ được thiết kế như một buổi ra mắt dự án thông thường với tiếng chuông chốt cọc quen thuộc mà được dàn dựng thành một chương trình nghệ thuật ấn tượng, tái hiện trọn vẹn và cảm xúc hình ảnh Sài Gòn xưa và nhịp sống hối hả, phồn hoa của TP HCM ngày nay.

Chương trình đầu tư công phu mang đến những màn trình diễn mãn nhãn.

Ý tưởng kết nối Sài Gòn xưa - nay của chương trình cũng chính là thông điệp mà Alpha King gửi gắm trong dự án tâm huyết Alpha City.

"Hơn ai hết, đội ngũ sáng tạo của thương hiệu hiểu rằng, một công trình muốn phát triển bền vững, thịnh vượng lâu dài phải luôn luôn gắn bó với những giá trị nguyên bản, cội rễ văn hóa cũng như trở thành niềm tự hào của chính người dân", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Sự xuất hiện của Thu Phương tạo ấn tượng mạnh cho chương trình.

Không gian đầy xúc cảm nghệ thuật đã tạo tiền đề để Alpha King tiếp tục hướng đến kỷ lục kinh doanh mới, xác lập vị thế tiên phong trong phân khúc bất động sản A+ tại Việt Nam. Hàng loạt tiếng chuông báo hiệu hoàn tất giao dịch liên tục vang lên thể hiện sức hut của dự án. Số lượng lớn căn hộ siêu sang ra mắt đợt này đã có chủ ngay trong sự kiện.

Một số lượng lớn sản phẩm ra mắt giai đoạn 2 đã được giao dịch thành công.

Với Alpha Hill giai đoạn 2 - tháp B, Alpha City mang đến giải pháp đầu tư "Tam An". Trong đó "An tâm" thể hiện khi vốn đầu tư ban đầu chỉ cần 15% giá trị tài sản với chính sách thanh toán hỗ trợ tối đa cho khách hàng từ ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB. "An nhàn" khi giao căn hộ cho đơn vị uy tín hàng đầu thế giới CBRE quản lý cho thuê chuyên nghiệp với giá thuê cam kết 550 triệu - 1,7 tỷ một năm. Và cuối cùng, "An toàn" khi gia chủ sở hữu bất động sản vàng tại lõi trung tâm quận 1.

Bên cạnh những yếu tố như vị trí, tiêu chuẩn xây dựng quốc tế hay công nghệ tiên phong mà Alpha City đang sở hữu, trải nghiệm về một ngôi nhà đáng sống là mục đích cuối cùng của thương hiệu Alpha King trên hành trình kiến tạo. Chuỗi giá trị tăng cường như dịch vụ quản lý chuẩn khách sạn 5 sao, Veranda resort mở với hơn 30 tiện ích trên không thời thượng... trở thành những lý do thuyết phục khách hàng "xuống tiền", hoàn toàn hào hứng và yên tâm khi quyết định an cư cùng Alpha City.

Minh Anh