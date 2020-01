Ô nhiễm không khí đang trở thành mối quan tâm của nhiều người dân sống tại các thành phố lớn. Tháng 9/2019, bảng xếp hạng 10 thành phố có chất lượng không khí xấu nhất thế giới trên tổng số 10.000 thành phố được quan trắc của ứng dụng AirVisual, xếp Hà Nội ở vị trí số 1 (chỉ số AQI luôn trên 200 - mức Xấu), ngay sau là Jakarta (Indonesia) và TP HCM.

Theo đó, chỉ số bụi mịn PM2.5 đo được tại Hà Nội và TP HCM dao động ở mức trên 100 µg/m³, cao hơn gấp 4 lần quy chuẩn quốc gia và gần 11 lần trung bình năm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Các chuyên gia cảnh báo, bụi mịn có kính thước siêu nhỏ, mắt thường không thể nhìn thấy, có thể xâm nhập sâu vào cơ thể và gây hại cho sức khỏe con người. WHO chỉ ra, ô nhiễm không khí là nguyên nhân gây ra 25% các ca tử vong do đột quỵ não, bệnh lý tim mạch; 43% các ca tử vong do bệnh lý hô hấp; 30% ca tử vong do ung thư phổi.

Trong bối cảnh chất lượng không khí diễn biến xấu, người dân đã chủ động tìm kiếm các giải pháp.

"Hiện thị trường thiết bị lọc không khí ngày càng sôi động, người dân đổ xô tìm mua khiến một số cơ sở vì lợi nhuận đã trà trộn hàng giả, hàng nhái. Trong khi các máy lọc không khí với công nghệ màng lọc thông thường không thể xử lý được hạt bụi mịn. Người dân cần tìm hiểu kĩ về thiết bị trước khi quyết định mua", đại diện Công ty Công nghệ Air Plasma cho biết.

Sản phẩm máy lọc không khí Air Plasma sử dụng công nghệ ion hóa lưỡng cực, các ion âm được tạo ra từ các ống cung cấp năng lượng sẽ bám vào các vệt bụi bẩn, nấm mốc, vi khuẩn, virut... trong không khí và vô hiệu hóa các chất này.

"Khác với máy sử dụng màng lọc thường, điểm mới của Air Plasma là các ion âm sẽ đi thẳng vào cơ thể qua đường hô hấp, giúp thanh lọc phổi, đẩy nhanh quá trình tuần hoàn máu, giảm thiểu các bệnh tim mạch, tăng sức đề kháng. Từ đó, hỗ trợ giảm nhiễm khuẩn chéo đối với các bệnh lây nhiễm", đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

Thiết bị có thể lọc các hạt bụi kích thước siêu nhỏ, loại bỏ các mùi như thuốc lá, thức ăn, mùi của động vật hay rác thải... Đồng thời diệt khuẩn, loại bỏ nấm mốc, virut trong không khí và các chất gây dị ứng, phù hợp với những nơi đông người tại bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, văn phòng làm việc, hay những nơi nhiều khói bụi như xưởng sản xuất...

Máy lọc không khí Air Plasma đã được cấp chứng chỉ tiêu chuẩn chất lượng châu Âu CE và chứng nhận của ilac-MRA, CNAS, Waltek.

