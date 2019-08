Trái phiếu Agribank phát hành cho cá nhân, doanh nghiệp không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo nhưng có thể cầm cố lại cho các ngân hàng khi cần.

Ủy ban chứng khoán Nhà nước vừa chấp thuận đợt phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu dài hạn ra công chúng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).

Trái phiếu chào bán có mệnh giá 1 triệu đồng, kỳ hạn 7 năm. Lãi suất mỗi năm bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 1,2%. Trong đó, lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất gửi tiết kiệm cá nhân bằng tiền đồng kỳ hạn 12 tháng của bốn ngân hàng, gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV. Đối tượng trong đợt phát hành lần này tập trung vào nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp có lượng vốn nhàn rỗi.

Bên ngoài trụ sở Agribank tại Hà Nội.

Căn cứ theo mức lãi suất công bố của bốn nhà băng hiện nay, lãi trái phiếu năm đầu tiên của Agribank có thể đạt 8,1% một năm. "Lãi suất hơn 8% có thể không quá cao nếu so với trái phiếu doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo tính an toàn, hiệu quả. Còn nếu so với gửi tiết kiệm thì không kém cạnh tranh bởi biên độ 1,2% cộng thêm, trong khi sản phẩm này cũng có tính lỏng tương đương với tiền gửi tiết kiệm", đại diện Agribank cho biết.

Khác với chứng chỉ tiền gửi - một loại giấy tờ có giá tương tự sổ tiết kiệm, trái phiếu chỉ là chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu, trong trường hợp này không có tài sản đảm bảo.

Tuy nhiên, trái phiếu trong đợt phát hành của Agribank có thể cầm cố tại các ngân hàng nếu khách hàng có nhu cầu vay vốn. Riêng tại Agribank, các khoản vay cầm cố bằng trái phiếu, người vay chỉ phải trả chênh lệch lãi suất 0,5%. Trái phiếu này có thể được chuyển nhượng, bán, cho tặng, thừa kế...

Agribank kỳ vọng sẽ phát hành được toàn bộ 5.000 tỷ trái phiếu, bởi lợi thế từ mạng lưới 2.300 điểm giao dịch. Năm 2018, lợi nhuận trước thuế của Agribank đạt trên 7.500 tỷ đồng. Dự kiến năm 2019, lợi nhuận ngân hàng vượt mốc 10.000 tỷ đồng.

Minh Sơn