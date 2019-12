Sau Hội An, buổi hòa nhạc Acecook Happiness Concert sẽ được tổ chức tại Hà Nội ngày 8/1/2020 và TP HCM ngày 12/1/2020.

Ngày 14/12 vừa qua, buổi hoà nhạc ngoài trời nằm trong khuôn khổ chuỗi Acecook Happiness Concert đã diễn ra tại trung tâm phố cổ Hội An. Khán giả đã được chìm đắm trong những giai điệu vừa dung dị của âm nhạc dân gian, vừa hiện đại trong thanh âm sôi động của thanh âm điện tử. Các nhạc công đến từ Học viện Âm Nhạc Huế cũng đang mang đến phần trình diễn mang đậm bản sắc Việt Nam .

Acecook Happiness Concert diễn ra tại Hội An ngày 14/12 vừa qua.

"Tôi không nghĩ nhạc thính phòng lại dễ đi vào lòng người như vậy. Đây là một trải nghiệm âm nhạc nhiều xúc động", một khán giả tại Hội An chia sẻ.

Tiếp tục hành trình, hai buổi hoà nhạc Acecook Happiness Concert tại Hà Nội (8/1/2020) và TP HCM (12/1/2020) hứa hẹn sẽ gây ấn tượng sâu sắc với khán thính giả.

Chương trình sẽ mang đến cho khán giả 2 thành phố lớn cơ hội thưởng thức những tài năng âm nhạc đỉnh cao trong và ngoài nước. Năm nay nhân vật chính sẽ là hai nghệ sĩ solist nổi tiếng của Nhật Bản là nghệ sĩ Cello Miyata Dai sẽ tham gia trình diễn tại Hà Nội và nghệ sĩ Jazz Piano Yamashita Yosuke tham gia trình diễn tại TP HCM.

Đảm nhiệm vai trò chỉ huy dàn nhạc năm nay là nhạc trưởng nổi tiếng Nhật Bản Honna Tetsuji. Các tác phẩm giao hưởng kinh điển sẽ được trình diễn tại chương trình như: La Gazza ladra của G. Rossini, Take the A train của Duke Ellington, Rhapsody in Blue của George Gershwin...

Nhạc trưởng Honna Tetsuji sẽ dẫn dắt 2 chương trình hoà nhạc chính tại Hà Nội và TP HCM.

Tròn 5 năm tổ chức, năm nay chương trình hướng tới đối tượng chính là giới trẻ, Acecook Việt Nam tin rằng khi có thể tiếp cận và cảm nhận nét đẹp tinh tế của nhạc giao hưởng, con người sẽ cảm thụ được nhiều hơn hương vị và sắc màu từ cuộc sống, từ đó góp phần xây dựng nên những phẩm chất đẹp, góp phần tạo nên một thế hệ Việt mới, một xã hội phát triển hơn.

Vé tham dự chương trình hoà nhạc Acecook Happiness Concert được mở bán từ 25/12 tại phòng vé của Nhà hát lớn Hà Nội và Nhà hát TP HCM.