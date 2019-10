Ngân hàng ACB triển khai chương trình The Next Banker 2020 tạo cơ hội trải nghiệm công việc tại ngân hàng cho sinh viên năm cuối.

Tiếp nối thành công từ năm trước, chương trình The Next Banker 2020 tạo cơ hội trải nghiệm thực tập quy mô lớn, do ACB đầu tư mạnh để giúp các bạn sinh viên chủ động tìm hiểu công việc mình muốn làm trong tương lai, tham gia vào việc xây dựng hành trình thực tập tại ngân hàng.

Năm nay, sinh viên vẫn có cơ hội lựa chọn với các vị trí thực tập đa dạng. Ngoài 500 vị trí làm việc tại các chi nhánh, phòng giao dịch với ba chức danh trọng điểm như quan hệ khách hàng cá nhân, quan hệ khách hàng doanh nghiệp, giao dịch viên, sinh viên có thể thử sức với 40 vị trí tại 6 khối, phòng, ban của hội sở tại TP HCM.

Sinh viên năm cuối các trường đại học trên toàn quốc đang theo học khối ngành kinh tế hoặc chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực tài chính - mgân hàng tại 5 khu vực: TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Cần Thơ muốn tham gia chương trình "The Next Banker 2020: Hành trình khởi đầu sự nghiệp" có thể nộp hồ trực tuyến tại www.acbjobs.com.vn hoặc nộp trực tiếp khi tham gia chuỗi sự kiện tư vấn tại các trường đại học diễn ra vào tháng 10 và 11.

Sinh viên có cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc năng động cùng lộ trình phát triển sự nghiệp phù hợp tại ACB.

Tham gia chương trình năm nay, sinh viên sẽ có cơ hội tham gia vào các dự án giúp rút ngắn thời gian trở thành nhân viên chính thức, chi phí hỗ trợ và hoa hồng từ những giá trị mang lại, nhân sự hướng dẫn đã trải qua các khóa đào tạo về quản lý và kèm căp nhân sự. Thực tập sinh còn được huấn luyện kỹ năng và đào tạo nghiệp vụ ngân hàng thông qua những chương trình thiết kế riêng phù hợp cho từng vị trí.

Hình thức đào tạo đa dạng và khoa học bao gồm học tập tập trung, e-learning, học từ trải nghiệm thực tế. Bộ tiêu chí đánh giá hai chiều và thang điểm đánh giá lượng hóa được thiết kế riêng cho từng sinh viên.

Minh Anh