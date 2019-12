Giải thưởng đánh giá dựa trên hoạt động kinh doanh hiệu quả, xử lý nợ tốt, chuyển đổi kỹ thuật và hoạt động cộng đồng của ngân hàng ACB.

Ngân hàng Á Châu (ACB) vừa được tạp chí The Banker trao giải thưởng "Ngân hàng của năm tại Việt Nam" (Bank of the year in Vietnam 2019). Giải thưởng được trao cho các ngân hàng có hoạt động xuất sắc, đạt nhiều thành tựu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại mỗi quốc gia.

Tiêu chí đánh giá dựa trên hoạt động kinh doanh hiệu quả, hệ thống quản lý và xử lý nợ tốt của ngân hàng. Giải thưởng còn xem xét nỗ lực chuyển đổi kỹ thuật số, tập trung vào sản phẩm tài chính đa dạng, dịch vụ chăm sóc khách hàng của các ứng cử viên. Ngoài ra, ACB còn được đánh giá dựa trên hoạt động dành cho cộng đồng trong quá trình phát triển.

Ông Đỗ Minh Toàn - Tổng giám đốc ACB (đứng giữa) nhận cup Ngân hàng của năm.

Với giải thưởng "Bank of the year in Vietnam 2019", ACB tiếp tục khẳng định vị thế của mình tại Việt Nam bằng chiến lược phát triển hiệu quả và an toàn. Cụ thể, nhà băng tập trung hướng đến chỉ số tài chính mạnh mẽ, nâng cao khả năng quản trị rủi ro và đạo đức kinh doanh.

"Chúng tôi mong muốn cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu, gắn bó với vòng đời của khách hàng", ông Đỗ Minh Toàn - Tổng giám đốc ACB phát biểu tại lễ trao giải.

The Banker là tạp chí tài chính do The Financial Time sáng lập năm 1926. Tạp chí có đối tượng độc giả chủ yếu trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, tập đoàn đa chức năng.

Hà Thanh