"ABBank - Fill The Life" là sân chơi nghệ thuật lần đầu tiên do Ngân hàng TMCP An Bình tổ chức, hướng đến các nhóm nhảy bán chuyên và không chuyên của loại hình breakdance, hiphop.

Ban giám khảo cuộc thi là các gương mặt trẻ được mến mộ trong giới nhảy hiện đại như Linh 3T, Mai CunCun (nhóm BigToe), Chuột (nhóm La Différence) và Small Lee (nhóm Big South).

"Thông qua cuộc thi, các bạn trẻ có cơ hội cọ xát, tranh tài với các đội nhảy đến từ khắp cả nước, sáng tạo và thể hiện cá tính riêng của nhóm. Cùng với đó là cơ hội biểu diễn trên sân khấu lớn trước hàng nghìn khán giả", đại diện ngân hàng nhấn mạnh.

Poster chính thức của cuộc thi. Chi tiết về cuộc thi xem tại đây.

Cụ thể, các thi sinh phải trải qua ba vòng thi, diễn ra song song tại hai điểm TP HCM và Hà Nội. Ở vòng một theo hình thức online, các nhóm nhảy sẽ đăng ký và gửi đường dẫn YouTube chứa video dự thi tại đây, thời hạn ngày 8/6. Video đăng tải ở chế độ công khai, không can thiệp kỹ thuật, để ở dạng nguyên bản và đính kèm các từ khóa theo yêu cầu của nhà băng.

Sau năm ngày bình chọn, vào ngày 13/6, ban tổ chức sẽ công bố tám nhóm nhảy vào vòng hai. Trong đó có bốn nhóm do ban giám khảo bình chọn và bốn nhóm có điểm cao nhất do khán giả bình chọn qua Facebook.

Vòng hai diễn ra vào sáng 17/6 đối với thí sinh đăng ký tại TP HCM và sáng 24/6 đối với thí sinh đăng ký tại Hà Nội, tám nhóm nhảy sẽ biểu diễn trên sân khấu. Ban giám khảo sẽ chấm điểm và mỗi khu vực để chọn ra ba nhóm nhảy xuất sắc tham gia vòng tiếp theo.

Vòng ba tổ chức trên sân khấu ca nhạc ABBank - Family Day vào tối cùng ngày tại TP HCM và tối 24/6 tại Hà Nội. Ba nhóm nhảy sẽ tranh tài theo hình thức đối kháng, chấm điểm trực tiếp với nền nhạc đến từ các DJ như Hằng Min, Minh Trí.

Giải thưởng tại mỗi khu vực bao gồm một giải nhất trị giá 10 triệu đồng, hai giải nhì trị giá 2 triệu đồng một giải cùng cơ hội đồng hành cùng ABBank trong các chương trình nghệ thuật, hoạt động xã hội của ngân hàng.

Vào vòng chung kết, các thí sinh sẽ đứng trên sâu khấu cùng các nghệ sĩ nổi tiếng như Mỹ Linh, Noo Phước Thịnh, Isaac, Uyên Linh, Only C, Lộn Xộn Band, Đinh Mạnh Ninh...

Cuộc thi nằm trong khuôn khổ chương trình ngày hội gia đình ABBank Family Day tổ chức ngày 17/6 tại sân vận động Quân khu 7 - TP HCM và ngày 24/6 tại Công viên Thống Nhất Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi chương trình kỷ niệm 25 năm thành lập ABBank (13/5/1993 - 13/5/2018).

Bảo An