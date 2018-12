Khởi công xây dựng từ tháng 10/2017, chung cư Florence Mỹ Đình vừa cất nóc vượt tiến độ 2 tháng so với kế hoạch đề ra là quý một 2019. Đây là một trong những dự án tâm huyết của chủ đầu tư Phục Hưng Holdings tại khu vực Nam Từ Liêm, Hà Nội với vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, dự án bổ sung lượng lớn căn hộ cao cấp cho Thủ đô.

Theo đại diện chủ đầu tư, dự án thu hút nhiều khách hàng, nhà đầu tư bởi đáp ứng các tiêu chí của dòng chung cư cao cấp, từ vị trí, thiết kế, tiện ích cho đến không gian sống.

Đảm bảo tiến độ xây dựng

Florence Mỹ Đình là một trong số ít dự án chung cư hoàn thành vượt tiến độ tại thị trường Hà Nội. Chung cư 25 tầng cao giữa Mỹ Đình đã hoàn thành sau một năm xây dựng nhờ chủ đầu tư bổ sung nhân lực, chú trọng trang thiết bị hiện đại.

Florence Mỹ Đình là một trong số ít dự án chung cư tại Hà Nội hoàn thành trước tiến độ 2 tháng so với kế hoạch.

1

Không gian sống xanh

Đại diện chủ đầu tư cho biết, mật độ xây dựng tại dự án chỉ chiếm 27%, còn lại dành cho tiện ích và cảnh quan. Cả tòa nhà đều có 4 mặt thoáng, đón không khí tự nhiên. Mỗi căn hộ đều được thiết kế để tận dụng ánh sáng tự nhiên với hệ thống cửa kính lớn, đa lớp, cách âm, cách nhiệt, chống nắng, cản tia cực tim, chống cháy...

Hệ thống an ninh

Florence Mỹ Đình trang bị hệ thống an ninh 3 lớp 24/7, hệ thống phòng cháy chữa cháy G7 đảm bảo 99% an toàn, 3 tầng hầm để xe thông minh mang đến sự an toàn tối đa cho mọi cư dân.

Tầm nhìn đẹp

Các căn hộ được thiết kế tối ưu và đều có ban công để cư dân có thể đón nắng, gió tự nhiên với tầm nhìn không giới hạn. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp dự án thu hút nhà đầu tư.

Vị trí đắc địa

Hiện, khu vực Nam Từ Liêm đang nổi lên trở thành trung tâm mới của Thủ đô Hà Nội. Florence Mỹ Đình tọa lạc ngay tại mặt tiền tuyến phố lớn, 28 đường Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm.

Đây là con đường huyết mạch có bề rộng 50m và 8 làn xe lưu thông, kết nối trực tiếp hoặc nằm kế cận các khu vực quan trọng như sân vận động quốc gia Mỹ Đình, khách sạn Crowne Plaza, khách sạn JW Marriott, bến xe khách Mỹ Đình, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Thương mại, bệnh viện 19-8, viện huyết học, Trung tâm Hội nghị quốc gia, sân bay quốc tế Nội Bài...

Florence Mỹ Đình kết nối những khu vực quan trọng của Thành phố Hà Nội.

Hội tụ tinh hoa kiến trúc nhân loại

Lấy cảm hứng từ phong cách kiến trúc thời kỳ Phục Hưng, khởi phát tại thành phố Florence (Italy), các kiến trúc sư đã thiết kế Florence Mỹ Đình giống như một bức tranh đa sắc, trong đó nổi bật là gam màu trắng sang trọng của toà nhà 25 tầng hình chữ Z với thiết kế đăng đối qua khối sảnh trung tâm, cửa vòm cong, những đường gờ phào và cột trụ chạm khắc hoa văn cổ điển, công phu.

Thiết kế căn hộ cao cấp

Căn hộ Florence Mỹ Đình sử dụng nội thất của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới: Hafale, Grohe, Paragon, Panasonic tiêu chuẩn châu Âu, trong khi mức giá khi hoàn thiện căn hộ vẫn tương đương với nhiều chung cư trên thị trường. Dự án Florence có nhiều chủng loại diện tích căn hộ từ 75m2 đến 124m2 gồm căn hộ 2-4 phòng ngủ, phù hợp với nhu cầu của từng gia đình.

Căn hộ mẫu tại dự án Florence Mỹ Đình.

Đa dạng tiện ích

Nội khu dự án có hệ thống dịch vụ, tiện ích như bể bơi thông minh ngoài trời, dịch vụ spa cao cấp, vườn cây xanh Diên Vỹ rộng hơn 1.000m2, vườn Thiền độc đáo, tầng tiện ích tổng hợp, hệ thống tổ hợp dịch vụ - văn phòng - thương mại tại khối đế, trường mầm non chất lượng cao ngay trong khuôn viên dự án...

Ưu đãi của chủ đầu tư

Theo đại diện chủ đầu tư, với sự phát triển của cả thành phố nói chung và khu vực Nam Từ Liêm nói riêng, cùng sự đồng bộ hóa về cơ sở vật chất, sự xuất hiện của đường đua F1 cũng là một trong những dấu mốc góp phần nâng cao thêm giá trị tiềm năng của dự án.

Yếu tố cuối cùng tạo nên sức hút của Florence Mỹ Đình là những ưu đãi lớn từ chủ đầu tư dự án. Theo đó, khách hàng mua chung cư Florence Mỹ Đình sẽ được tặng 1một năm phí dịch vụ, sổ tiết kiệm 30 triệu đồng

Người mua căn hộ VIP tặng tủ lạnh Hafele Side by side FF SBSIC trị giá 60 triệu đồng. Khách hàng còn được hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc đến khi nhận nhà, chiết khấu lên đến 3%

Huệ Chi