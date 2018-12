10 điều người giàu nghĩ khác người nghèo / Vì sao nhiều người giàu ăn mặc như người nghèo

Triệu phú tự thân Steve Siebold từng nói: "Ai cũng có một cơ hội làm giàu như nhau". Dĩ nhiên, chẳng ai đoán trước được tương lai. Nhưng nếu bạn phạm phải 9 lựa chọn sai lầm sau đây, con đường tới sự giàu sang của bạn sẽ không hề dễ dàng.

1. Quá chú trọng tiết kiệm mà quên mất kiếm tiền

Tiết kiệm rất quan trọng, nhưng người giàu không bao giờ vì thế mà xao lãng việc kiếm tiền. "Hầu hết mọi người quá tập trung vào cắt giảm chi tiêu mà bỏ lỡ những cơ hội lớn", Siebold nhận xét. Bạn không cần phải ngừng hẳn tiết kiệm, nhưng hãy bắt đầu tư duy như người giàu và chú tâm vào kiếm tiền. Các triệu phú có điểm chung là luôn phát triển nhiều nguồn thu nhập và có thói quen tiết kiệm thông minh.

2. Không đầu tư

Một trong những cách hiệu quả nhất để kiếm tiền là đầu tư, càng sớm càng tốt.

"Trung bình triệu phú sử dụng 20% thu nhập hàng năm để đầu tư. Tài sản của họ không tính bằng số tiền họ kiếm được mỗi năm, mà bằng số tiền họ tiết kiệm để đầu tư", cuốn Tôi sẽ dạy anh cách giàu có (I Will Teach You to Be Rich) của Ramit Sethi viết.

3. Hài lòng với thu nhập ổn định

Người ta thường chọn cách được trả lương theo giờ làm việc. Trong khi đó, người giàu chọn làm chủ hoặc nhận lương dựa trên hiệu suất công việc.

"Những người vĩ đại nhất biết rằng làm chủ là cách nhanh nhất đưa bạn tới sự giàu có", Siebold khẳng định. Trong khi người thành công mạo hiểm kinh doanh thì "số đông lại ưa lối sống an toàn bằng việc duy trì một nghề nghiệp kiểu làm công ăn lương".

4. Mua những thứ vượt quá khả năng

Cứ "vung tay quá trán" thì bạn sẽ chẳng bao giờ giàu được. Kể cả khi được tăng lương thì cũng không có nghĩa là bạn cần phải nâng cao mức sống.

"Tôi không mua siêu xe hay đồng hồ vàng trước khi công việc kinh doanh và đầu tư đã thuận lợi. Kể cả khi đã là triệu phú, tôi vẫn đi chiếc Toyota Camry. Hãy để người khác ngưỡng mộ mình bởi tinh thần làm việc, thay vì những món đồ bạn mua", triệu phú tự thân Grant Cardone cho biết trên Entrepreneur.

5. Chạy theo giấc mơ của kẻ khác

Nếu muốn thành công, bạn phải yêu lấy điều mình làm, nghĩa là xác định và theo đuổi đam mể của chính mình.

"Rất nhiều người sai lầm khi đi thực hiện giấc mơ của người khác, như bố mẹ mình chẳng hạn", Thomas C. Corley - chuyên gia nghiên cứu các triệu phú tự thân cho biết, "Rốt cuộc thì bạn sẽ chẳng thể hạnh phúc nổi, điều đó thể hiện rõ trên hiệu quả công việc và sô tiền kiếm được. Đơn giản là bởi bạn không có đủ đam mê để thành công".

6. Ngại bước ra khỏi "vùng an toàn"

Nếu muốn giàu có, bạn phải quen dần với khó khăn và rủi ro. Người giàu luôn cảm thấy thoải mái khi đứng trước thử thách.

"Sự thoải mái là mục tiêu của người bình thường. Còn người giàu luôn sớm nhận ra rằng trở thành triệu phú không phải điều dễ dàng và cảm giác thoải mái sẽ cản đường họ", Siebold nói.

7. Không đặt mục tiêu làm giàu

Tiền không mọc trên cây để bạn hái đâu. Mà cbạn phải tự làm ra nó. Nếu muốn giàu có, hãy phải đặt mục tiêu cụ thể và rõ ràng trước khi lên kế hoạch tài chính để đạt được nó.

Làm giàu là một quá trình đòi hỏi sự tập trung, lòng can đảm, kiến thức và nỗ lực. Nhưng nó hoàn toàn có thể nếu bạn có mục tiêu chính xác và tầm nhìn rõ ràng, triệu phú tự thân T. Harv Eker nhấn mạnh. "Lý do người ta không đạt được thứ mình muốn là họ chẳng biết mình muốn gì. Người giàu luôn biết rõ mình muốn giàu có", ông nói.

8. Không tin mình có thể giàu

"Người ta thường nghĩ giàu có là món quà trời ban cho những kẻ may mắn. Nhưng trên thực tế, bạn có mọi điều kiện để trở nên giàu có nếu sẵn lòng tạo ra giá trị cho người khác", Siebold khẳng định. Hãy tự hỏi tại sao không phải là mình, sau đó bắt đầu nghĩ lớn đi.

Hà Tường (theo Business Insider)