2 năm qua, TP HCM xuất hiện nhiều dự án chào bán loại hình căn hộ văn phòng - officetel trong khi cách đây một thập niên, chỉ duy nhất dự án The Manor (giai đoạn 2) giao dịch sản phẩm này. Loại căn hộ đa chức năng lai giữa nhà ở, khách sạn và văn phòng này đang được chào bán rầm rộ khắp Sài Gòn với kích cỡ trung bình là 30-40 m2.

Tổng giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam, Alex Crane cho biết, không hề cường điệu khi nói rằng căn hộ văn phòng officetel đang nổi lên như kênh đầu tư mới và nhận được nhiều quan tâm trong thời gian qua tại TP HCM. Tuy nhiên, sẽ có một vài ẩn số tạo nên không ít thách thức cho phân khúc này.

Thứ nhất: Khách mua không được sở hữu vĩnh viễn căn hộ officetel. Đa phần dòng sản phẩm này được bán trên thị trường theo hình thức sở hữu có thời hạn, phổ biến nhất là 50 năm.

Thứ hai: Hiện nay vẫn chưa có quy định cụ thể về quyền sở hữu và sử dụng căn hộ lai giữa mục đích làm việc và lưu trú, cũng chưa có các quy định về việc sở hữu căn hộ officetel đối với người nước ngoài.

Thứ ba: Hạn chế của officetel là không gian sinh hoạt bị giới hạn và phải chia sẻ, tối ưu hóa với không gian làm việc. Các căn hộ này thường chỉ phù hợp với đối tượng khách hàng độc thân, gia đình ít người, công ty quy mô nhỏ.

Thứ tư: Sự phát triển mô hình này sẽ tạo ra một số thay đổi cho phân khúc văn phòng cho thuê và căn hộ bán. Căn hộ lai chịu sức ép cạnh tranh bởi chính những sản phẩm truyền thống đã có mặt và nắm giữ thị phần lớn trước đó.

Căn hộ lai giữa nhà ở và văn phòng (officetel) được đánh giá nhiều tiềm năng nhưng cũng đứng trước không ít thách thức tại thị trường TP HCM. Ảnh: Hà Thanh

Thứ năm: Không phải dự án căn hộ nào cũng phù hợp để phát triển officetel. Chỉ những dự án có vị trí tốt, gần trung tâm, khu kinh doanh và thuận lợi về giao thông mới nên phát triển sản phẩm này.

Thứ sáu: Nguồn cầu officetel chưa phổ biến hoặc còn ở dạng đánh thức tiềm năng. Thị trường không phải luôn luôn có nhu cầu đối với những sản phẩm này. Việc phát triển mô hình officetel có thể giảm bớt một phần số lượng các nhà phát triển xây dựng văn phòng hoặc khu bán lẻ với mục đích đầu cơ.

Thứ bảy: Các nhà đầu tư nên cân nhắc xác định rõ nguồn cầu đối với phân khúc này trước khi quyết định đầu tư vì đây là sản phẩm còn khá mới mẻ. Xu hướng của thị trường thứ cấp (bán lại hoặc cho thuê) cũng như các chính sách về cam kết cho thuê/ thuê lại từ chủ đầu tư.

Theo đánh giá của đơn vị này, mặc dù đứng trước khá nhiều thách thức, officetel vẫn có những ưu điểm nhất định. Loại căn hộ lai này cung cấp các tiện ích văn phòng tiêu chuẩn như lối vào riêng, sảnh lễ tân, khu vực bảng tên công ty, thang máy, hệ thống viễn thông, an ninh và quản lý chuyên nghiệp. Tổng giá trị của một căn officetel thường thấp hơn so với các căn hộ truyền thống do diện tích nhỏ.

Khảo sát của đơn vị này, với tổng giá trị căn hộ phổ biến 1,5 - 2 tỷ đồng ở khu trung tâm TP HCM. Đối tượng khách hàng chủ yếu rơi vào 4 nhóm. Nhóm một là doanh nghiệp vừa và nhỏ, các công ty startup/ khởi nghiệp, có quy mô dưới 10 nhân viên giúp họ tiết kiệm thời gian và chi phí.

Nhóm hai là khách hàng có nguồn tiền nhàn rỗi, muốn đầu tư để sinh lời thay vì gửi tiết kiệm. Nhóm ba là chuyên gia nước ngoài làm việc lâu dài hoặc có thời hạn tại Việt Nam. Nhóm bốn là các công ty có nhu cầu mở văn phòng đại diện (chiếm 40% khách hàng tiêu thụ officetel). Có khoảng 10-15% khách mua căn hộ lai này có nhu cầu ở thực tuy nhiên mang tính tạm thời, còn lại là khách mua để đầu tư cho thuê lại.

Cushman & Wakefield cho rằng nên hạn chế sự phát triển của mô hình officetel ở khu vực ngoài trung tâm, vì khu vực này thích hợp cho các văn phòng quy mô lớn, cần thiết cho các công ty tạo ra nhiều việc làm hơn.

Vũ Lê