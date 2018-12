Camera gần đến đẳng cấp của máy DSLR

iPhone 7 có khả năng zoom quang học 2X mà không giảm chất lượng như zoom kỹ thuật số. Máy dùng cảm biến lớn hơn tới 50%, ống kính khẩu độ f/1.8 và đèn flash 4 tone màu. Đặc biệt, để làm thỏa lòng người dùng về chất lượng ảnh selfie, iPhone 7 đã trang bị camera trước lên đến 7 MP, chụp selfie tốt hơn và tự động chống rung. Ở phiên bản Plus, camera kép với hai chức năng là một camera góc rộng và một camera tiêu cự dài (tele). Qua đó, iPhone 7 Plus sẽ nhận biết và phân tích được độ sâu trường ảnh, đưa ra các thuật toán xử lý để mang đến hiệu ứng "xoá phông" tương tự máy ảnh kỹ thuật số.

Hiệu ứng "xoá phông" của iPhone 7Plus tương đương máy ảnh kỹ thuật số.

Cấu hình khủng, màn hình hiển thị chính xác

Giữ nguyên kích thước và độ phân giải là 4.7 inch (1280 x 720) và 5.5 inch (1920 x 1080), iPhone 7 và 7 Plus sẽ có độ sáng tăng thêm 25% so với thế hệ trước, dải màu rộng hơn, bổ sung chế độ tự điều chỉnh màu sắc và màn hình Retina cho hiển thị sắc nét.

Sở hữu chip A10 Fusion với 3,3 tỷ transitor, iPhone 7 nhanh hơn 40% so với chip A9, gấp đôi A8 , tốt hơn trên iPad Pro nhưng tiết kiệm điện hơn 1/5 so với trước. Sức mạnh xử lý đồ hoạ gấp 240 lần so với thế hệ iPhone đời đầu.

Tai nghe mới và loa kép

Apple cũng chú trọng nâng cấp hệ thống âm thanh trên iPhone mới. Loa kép cho âm thanh vòm stereo cùng tai nghe Earpods mới mang đến một chất lượng âm thanh tuyệt đỉnh. Ngoài tai nghe Earpods có dây, người dùng còn có thể mua tai nghe AirPods không dây từ Apple. Tai nghe này có thể dùng như một headset để nghe nhận cuộc gọi khi lái xe hoặc nghe nhạc như tai nghe thông thường.

Bên cạnh các màu đã có trên thế hệ trước như bạc, vàng hay vàng hồng, Apple đã bổ sung thêm hai màu mới sang trọng là đen nhám (Black) và đen bóng (Jet Black).

Pin khủng nhất trong tất cả các đời iPhone

iPhone 7/7 Plus là hai thiết bị có thời gian sử dụng pin dài nhất trong các thiết bị iPhone. Theo đó, iPhone 7 sẽ có thời gian sử dụng lâu hơn 2 tiếng so với iPhone 6S và iPhone 7 Plus sẽ có thời gian sử dụng lâu hơn 1 tiếng so với iPhone 6S Plus.

Chống nước và nút home Force Touch

Không nằm ngoài xu hướng, Apple đã ra nhập sân chơi smartphone chống nước khi trang bị cho iPhone 7/7 Plus chuẩn chống bụi, chống nước IP67. Đây cũng chính là lý do khiến cho Apple loại bỏ giắc cắm tai nghe 3,5mm trên thiết bị này.

iPhone thế hệ mới cũng sẽ được trang bị nút home Force Touchthay vì vật lý như trước đây, vẫn được tích hợp cảm biến vân tay, bên cạnh công nghệ Taptic Engine mới, có thể cảm nhận được lực nhấn của người dùng, dù không "lún" thật như nút home trước đây.

Bạn sẽ có cơ hội mua iPhone 7 với giá chỉ 500.000 đồng.

Thiết kế hoàn thiện, màu sắc thời thượng

Về thiết kế trêniPhone 7/7 Plus, Apple đã thiết kế lại dải ăng-ten, làm đồng bộ màu với vỏ giúp thiết bị trở nên đẹp hơn, cũng như loại bỏ giắc tai nghe 3.5mm. Bên cạnh đó, Apple sử dụng chất liệu kim loại mới chắc chắn hơn cho iPhone 7. Máy được trải qua nhiều công đoạn như đánh bóng, chà nhám để hoàn thiện hơn cả iPhone 6S.

Bên cạnh các màu đã có trên thế hệ trước như bạc, vàng hay vàng hồng, Apple đã bổ sung thêm hai màu mới sang trọng là đen nhám (Black) và đen bóng (Jet Black). Với phiên bản Jet Black, thiết bị iPhone của bạn sẽ có vẻ đẹp như một tấm gương, phù hợp với những quý ông lịch lãm.

Cơ hội mua iPhone 7 với giá chỉ 500.000 đồng

Đặt hàng iPhone 7 tại TechOne ngay từ ngày hôm nay (dự kiến ngày 17/9 có hàng) để có cơ hội mua siêu phẩm với giá chỉ 500.000 đồng. Khi đến với TechOne, khách hàng còn được tặng gói quà đảm bảo “iPhone 7 giá rẻ nhất thị trường” trị giá 1 triệu đồng, nhận bộ quà khủng với giá trị 2,8 triệu đồng. Chương trình chỉ có tại TechOne.

Chi tiết xem tại đây.

Thông tin chi tiết, xem tại: techone.vn.

Email: support@techone.vn.

Facebook: facebook.com/TechOne.com.vn.

Mua hàng online : 0166.324.8888- 1900.6666 Ext 1.

Mua hàng trả góp : 0123.537.5555 - 1900.6666 Ext 2 và 3. Hệ thống showroom : Hà Nội: 113 Thái Hà, quận Đống Đa.

45 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.

317 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy.

106 Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy.

73 Quang Trung, quận Hà Đông.

76 Thái Hà, quận Đống Đa.

451 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên TP HCM: 81 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1.

161 Khánh Hội, quận 4.

128 Trần Quang Khải, quận 1.

300 Đường 3/2, quận 10.

429 Hoàng Văn Thu, Quận Tân Bình

389 Quang Trung, Gò Vấp

(Nguồn: TechOne)