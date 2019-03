Theo triệu phú Tony Robbins, 7 niềm tin sau có thể gọi là ảo tưởng vì thiếu căn cứ khoa học nhưng có hiệu quả tâm lý giúp thành công.

Những người thành công nhất thế giới thường có một điểm chung: Họ thành thạo khả năng tạo ra kết quả như họ mong muốn nhất. Đó là ý tưởng trong quyển "Unlimited Power: The New Science of Personal Achievement", cuốn sách bán chạy nhất của triệu phú Tony Robbins. Trong đó, ông lập luận rằng có 7 niềm tin được xem như ảo tưởng, vì hầu như không thể định lượng chính xác nó đúng hay không nhưng có hiệu quả tâm lý giúp đạt thành công hơn.

Triệu phú, chiến lược gia, doanh nhân, tác giả sách Tony Robbins. Ảnh: Mike Pont

Mọi thứ xảy ra đều có lý do, mục đích, và nó hỗ trợ chúng ta

Những người thành công tập trung vào những gì có thể xảy ra trong một tình huống, bất kể họ nhận được bao nhiêu phản hồi tiêu cực. "Họ tin rằng nghịch cảnh là hạt giống sinh ra lợi ích tương đương hoặc lớn hơn", ông viết.

Không có gì gọi là thất bại, chỉ có kết quả

Đối với những người thành công, thất bại không tồn tại. Nếu kết quả không như họ mong muốn, họ sẽ coi đó là cơ hội học hỏi. Theo Robbins, "Tin vào thất bại là một cách đầu độc tâm trí."

Bất cứ điều gì xảy ra, hãy chịu trách nhiệm

Những người đạt thành công cao tin rằng họ tạo ra hiện thực và thế giới của riêng họ. Robbins nói rằng các nhà lãnh đạo vĩ đại nhất có khả năng phát biểu "Đó là trách nhiệm của tôi. Tôi sẽ quan tâm đến nó".

Không cần thiết phải hiểu hết mọi thứ khi sử dụng

Có sự cân bằng giữa sử dụng và kiến thức. Robbins nói rằng những người đạt thành công "biết rõ thực chất của tình huống, rút ra những gì họ cần và bỏ qua phần còn lại".

Con người là nguồn lực lớn nhất của bạn

Bạn có tôn trọng và đánh giá cao về đồng nghiệp? Những người đạt được kết quả xuất sắc thường "có ý thức về đội ngũ, nhận thức về mục đích chung và sự đoàn kết", ông viết.

Công việc là cuộc chơi

Các nghệ sỹ, nhà tư tưởng và nhà sáng tạo nổi tiếng nhất thế giới tìm thấy niềm vui trong công việc. Robbins nhắc đến câu nói tuyệt vời của Mark Twain: "Bí quyết thành công là biến công việc của bạn thành kỳ nghỉ".

Không có cam kết thì không thành công nào tồn tại mãi

Nếu bạn chỉ đang cố gắng mà không cam kết, bạn khó đạt được thành công cao nhất. Những người đạt thành công nhất, Robbins nói, "không nhất thiết phải là người giỏi nhất và thông minh nhất, nhanh nhất, mạnh nhất. Họ là những người có nhiều cam kết nhất".

Tất cả 7 điều gọi là ảo tưởng này thực sự chỉ xuất phát từ một điểm tâm lý: khả năng tin rằng bạn đang kiểm soát. Có rất nhiều bằng chứng khoa học chứng minh. Các nhà tâm lý học gọi đó là "sự kiểm soát bên trong". Khái niệm này được Julian B. Rotter phát triển lần đầu tiên năm 1954, và nó trở thành một khía cạnh quan trọng trong nghiên cứu về tính cách.

"Vùng kiểm soát" thường đề cập đến việc một người tin rằng sức mạnh của họ đến từ đâu, "bên trong" hoặc "bên ngoài". Nói cách khác, nếu bạn tự chịu trách nhiệm cho những thất bại của bản thân và nhận công trạng cho những thành công, bạn thiên về vùng bên trong hơn. Nếu bạn đổ lỗi những thất bại cho hoàn cảnh bên ngoài và xem thành công đạt được là do may mắn, bạn có sự kiểm soát từ vùng bên ngoài.

Bây giờ hãy cùng xem lại bảy ảo tưởng về thành công của Robbins. Bạn có tin rằng thế giới đang cố gắng hỗ trợ bạn thay vì cố gắng gây khó khăn cho bạn? Bạn có cho là bạn chịu trách nhiệm về kết quả trong cuộc sống? Bạn có cho rằng bạn có năng lực và đang kiểm soát được cảm xúc của bản thân? Bạn có thể cam kết với các mục tiêu mong muốn nhất của bản thân?

Nếu trả lời có cho bất kỳ câu hỏi nào ở trên, bạn đang thực hiện bảy ảo tưởng về thành công của Robbins – và tất cả chúng đều biểu hiện cho việc có sự kiểm soát bên trong. Không phải lo lắng nếu bạn chịu sự kiểm soát từ bên ngoài. Bạn luôn có khả năng thay đổi nó.

Phiên An (theo CNBC)