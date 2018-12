Vị trí đẹp

Phía Tây Nam thủ đô được biết đến là cửa ngõ kết nối với các vùng kinh tế tế trọng điểm như Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc… do đó, giá bất động sản khu vực này có tiềm năng tăng.

So với các dự án khác, Eco - Green City sở hữu vị trí đẹp, đối diện The Manor Central Park, Trung tâm nghiên cứu Samsung, công viên trung tâm Chu Văn An, nhiều trường học lớn, bến xe Mỹ Đình và các khu công nghiệp phụ cận. Vì vậy, dự án không chỉ thuận tiện về mặt giao thông, mà còn hứa hẹn giá trị sinh lời từ việc cho người nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp thuê để ở.

Công nghệ cao

Dự án áp dụng công nghệ vượt trội trong xây dựng.

Eco - Green City gồm 4 tòa nhà cao 35 tầng và một tầng hầm, đặc biệt có 3 tầng nổi đỗ xe trên cao và được thi công với công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới: công nghệ bê tông dự ứng lực bán tiền chế (công nghệ PC) và tấm tường Acotec. So với các phương pháp thi công thông thường, dự án xây dựng theo công nghệ mới này có ưu điểm là tiết kiệm nguyên liệu, tăng khả năng chịu ẩm, cách âm, cách nhiệt, tiến độ thi công nhanh và thân thiện với môi trường.

Chất lượng cao cấp

Các căn hộ có diện tích linh hoạt 55-115m2 được trang bị nội thất cao cấp. Bình nóng lạnh trong các phòng tắm sử dụng sản phẩm của Ariston hoặc Ferroli, điều hòa của Mitsubishi, Daikin, Samsung hoặc nhãn hiệu tương đương. Các hạng mục vật liệu hoàn thiện cũng đến từ thương hiệu uy tín như Toto (thiết bị vệ sinh), Capri (thiết bị bếp), sơn chất lượng hàng đầu của Nhật Bản SKK, Jotun, các thiết bị điện chất lượng tốt nhất như Schneider, Socomec (Pháp)… Hệ thống đèn chiếu sáng sử dụng hoàn toàn đèn Led, thang máy Otis nhập khẩu của Mỹ, đá Granit tự nhiên nhập khẩu 100% của Ấn Độ, sàn gỗ chịu nước, cửa gỗ tự nhiên ghép thanh, chống cháy và chống trộm…

Không gian xanh trong lòng thành phố

Eco - Green City có hệ sinh thái đậm chất Eco.

Là một trong số dự án bất động sản được vinh danh là “Thương hiệu vì môi trường xanh quốc gia”, do Trung ương Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam trao tặng, Eco - Green City đang xây dựng một thành phố xanh đúng nghĩa với 70% diện tích để phủ cây xanh, tiện ích, khu vui chơi, khu nghỉ dưỡng và đường dạo bộ.

Ngoài ra, tiêu chí xanh còn thể hiện bằng việc sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường; công nghệ xây dựng tiên tiến, không gây ô nhiễm ra môi trường xung quanh; hệ thống điện chiếu sáng trong cả tòa nhà bằng đèn Led tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, dự án được trang bị hệ thống cửa kính sử dụng cách âm, cách nhiệt, chống ồn, đảm bảo ánh sáng tự nhiên luôn ngập tràn không gian sống; hệ thống thang máy thông minh… Theo đó, chủ nhân của các căn hộ sẽ được trải nghiệm cuộc sống xanh, cân bằng và thư thái tách biệt hoàn toàn với sự ồn ã, bụi bặm bên ngoài dự án.

Nơi cuộc sống vẹn toàn

Lựa chọn sinh sống tại Eco - Green City, mọi nhu cầu về cuộc sống hiện đại của bạn sẽ được đáp ứng. Hàng loạt các tiện ích đẳng cấp phòng tập gym, khu spa, nhà hàng, quán cà phê, trung tâm thương mại, bể bơi bốn mùa… giúp cư dân giải tỏa mọi căng thẳng, mệt mỏi. Đặc biệt, với những công dân nhí của dự án, chủ đầu tư đặc biệt chú trọng đến sự phát triển của trẻ. Tại đây, trẻ vừa được thỏa thích vui chơi, khám phá các trò chơi từ dân gian đến hiện đại và học tập tại trường năng khiếu theo mô hình giáo dục tiên tiến trên thế giới như Nhật bản… Bên cạnh đó, với những con đường dạo bộ rợp bóng cây, khu chơi cờ, khu dưỡng sinh sẽ là không gian sinh hoạt cộng đồng lý tưởng cho những người già.

Giá bán khoảng 2 tỷ đồng

Với mức giá khoảng 2 tỷ đồng, bạn sẽ trở thành chủ nhân của căn hộ chất lượng, hiện đại với nhiều không gian xanh. Đặc biệt, nhân sự kiện mở bán chính thức tòa căn hộ CT2, chủ đầu tư triển khai chương trình ưu đãi lãi suất dành cho khách hàng khi mua căn hộ tại dự án. Theo đó, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất 0% cho đến khi có thông báo bàn giao nhà của chủ đầu tư, ân hạn nợ gốc 12 tháng và nhận ngay khóa học tiếng Anh trị giá 10 triệu đồng.

Mai Thương