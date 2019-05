Các khách hàng đã trải nghiệm nhiều tính năng mà CenHomes sử dụng trong công nghệ mua bán bất động sản kiểu mới cenhomes.vn.

Vừa qua, Công ty Cổ phần bất động sản Thế Kỷ - Cenland tổ chức ra mắt nền tảng công nghệ bất động sản CenHomes" tại Cung Điền kinh Quốc gia Mỹ Đình. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh VTC3 và live stream trên facebook, các KOLs uy tín trên mạng xã hội.

Theo chia sẻ của Bban tổ chức, sự kiện ra mắt nền tảng công nghệ bất động sản 4.0 cenhomes.vn thể hiện bằng một ngôn ngữ độc đáo với sân khấu ấn tượng, không gian trải nghiệm đa chiều được tạo ra bởi hệ thống màn hình led lớn. Sự kiện có sự góp mặt của các nghệ sĩ như Trấn Thành - Hari Won, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, vũ đoàn Hoàng Thông và ca sĩ Tuấn Hưng.

Sự kiện thu hút hơn 6.000 khách hàng tham dự.

Sự kiện diễn ra lúc 20h15, nhưng từ sớm nhiều người đã có mặt, mong muốn trở thành người đầu tiên trải nghiệm nền tảng công nghệ mua bán bất động sản kiểu mới.

Trên sân khấu rộng 500m2, trình chiếu hình ảnh về thành phố với ánh sắng rực rỡ, nhiều người mơ về một mái ấm nhỏ, trong đô thị lộng lẫy. Màn biểu diễn bằng con rối ấn tượng, biểu thị về tình hình biến động của thị trường bất động sản hiện tại.

Ông Phạm Thanh Hưng - Phó Chủ tịch Tập đoàn CenGroup.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Thanh Hưng - Phó Chủ tịch Tập đoàn CenGroup cho biết, CenHomes ra mắt phần nào giải đáp, gỡ rối những điều đau đầu của người mua, người bán và người môi giới bất động sản để hoạt động kinh doanh trở nên dễ dàng.

Cặp đôi Trấn Thành, Hari Won - đại diện hình ảnh của CenHomes tham dự sự kiện hào hứng trải nghiệm những ứng dụng 4.0 của nền tảng mua bán bất động sản cenhomes.vn. Hài hước, ăn ý, dễ thương, cặp đôi khiến khán giả thích thú trong câu chuyện mua nhà của họ.

Trấn Thành, Hari Won cũng tham dự sự kiện, hào hứng trải nghiệm những ứng dụngCenHomes.

Trấn Thành chia sẻ, vợ chồng anh có ý định mua nhà ở khu vực Hồ Tây để tiện đường ra Hà Nội công tác. Cặp đôi tìm đến cenhomes.vn, ứng dụng đáp ứng mong muốn về một căn nhà bằng công nghệ 3D scanning như đi dạo trong nhà ngoài đời thực, cùng đủ mọi tiện ích cần quan tâm, khiến cả hai nhấn nút mua nhà mới chỉ trong "một nốt nhạc".

Không chỉ là khách hàng may mắn bốc thăm phần quà đầu tiên là điện thoại Samsung cặp đôi thể hiện ca khúc "Từ giây phút đầu". Trấn Thành biểu diễn ăn ý với vợ đem đến cho khán giả nhiều ngạc nhiên, thú vị từ hàng nghìn khách hàng tham dự.

Ca sỹ Tuấn Hưng mang đến những ca khúc về tình yêu và hạnh phúc như: Tìm lại bầu trời, Nắm lấy tay anh...

Tại sự kiện Hồ Trung Dũng cũng thể hiện ca khúc bằng giọng ca ấm áp. Sau anh, ca sĩ Tóc Tiên biểu diễn "Ngày mai - I’m in love"; Noo Phước Thịnh cũng thể hiện các bản hít như Hold me tonight và Really love you cùng màn vũ đạo sôi động. Ca sĩ Tuấn Hưng dành cho khán giả với những câu chuyện hạnh phúc, tình yêu qua Tìm lại bầu trời, Nắm lấy tay anh...

