Báo cáo của Hiệp hội Bia rượu Nước giải khát Việt Nam (VBA) cho biết, năm 2015, sản lượng sản xuất và tiêu thụ bia ở Việt Nam đạt 3,4 tỷ lít. Với mặt hàng rượu, người Việt tiêu thụ 70 triệu lít trong năm 2015.

Nhưng khi nói đến các sản phẩm giải bia, rượu thì đa số người tiêu dùng không biết hoặc biết nhưng rất thờ ơ vì tâm lý "đã uống là phải say". Trên thị trường hiện nay, công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại và phân phối thực phẩm MET (Metfoods) do ông Nguyễn Văn Mết làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc là doanh nghiệp Việt Nam chuyên phân phối các sản phẩm giải bia, rượu mang thương hiệu Condition của Tập đoàn CJ Hàn Quốc.

CEO Metfoods Nguyễn Văn Mết.

Năm 2012, sản phẩm nước giải bia, rượu của CJ đạt doanh thu trên 50 tỷ won (48 triệu USD) tại Hàn Quốc. Cùng lúc, ở Việt Nam khái niệm nước giải bia, rượu vẫn còn rất xa lạ. Bản thân ông Mết, khi đó còn là nhân viên tài chính rồi sau này thành Giám đốc tài chính của công ty phân phối rượu, không biết uống rượu vẫn phải triền miên đi tiếp khách nhưng cũng rất thờ ơ khi được giới thiệu về các sản phẩm từ CJ Healthcare.

Sau một thời gian, ông Mết quyết định thử loại nước giải rượu đang được sử dụng rộng rãi tại Hàn Quốc và bằng 10% doanh thu Coca Cola Hàn Quốc (477 triệu USD). Đây được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp của ông Mết khi nhận ra những công năng ưu việt của sản phẩm này và quan trọng hơn là ở Việt Nam chưa hề có.

Năm 2014, ông Mết cho ra đời công ty Metfoods và ký hợp đồng đại lý độc quyền các sản phẩm giải rượu của CJ Healthcare tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan, Myanmar. Rũ bỏ “chiếc áo” làm thuê, ông trở thành chủ và bước vào kinh doanh với toàn bộ niềm đam mê, sự quyết tâm của mình.

Vào thời điểm này, trên thị trường chỉ biết đến viên nén giải rượu, dạng nước vẫn còn xa lạ. Người tiêu dùng còn có tâm lý nghi ngờ và cho rằng các sản phẩm chức năng là bán đa cấp nên luôn tìm cách từ chối.

Nhận thấy những khó khăn và thách thức đó, ông Mết quyết định trực tiếp tham gia vào các hoạt động kinh doanh, phát triển thị trường. Thời gian đầu, ông vừa đảm nhiệm vai trò giám đốc, vừa sắm vai nhân viên kinh doanh, tiếp thị, trực tiếp đi thuyết phục khách hàng dùng thử sản phẩm, đưa hàng vào các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, bar, nhà hàng, quán nhậu…

Với chiến thuật “dùng thử trước khi mua thật”, ông cùng đội ngũ của mình đã dành nhiều thời gian để thuyết phục khách hàng bằng cách mời họ dùng thử, để họ tự cảm nhận chất lượng và hiệu quả sản phẩm. Thời gian đầu, dường như bạn bè, đông nghiệp, người thân, khách hàng… đã quá quen với hình ảnh đi đâu ông Mết cũng mang theo các sản phẩm do công ty phân phối để trực tiếp giới thiệu đến mọi người. Đến nay, khi số lượng nhân viên kinh doanh, nhân viên phát triển thị trường đã lớn mạnh, ông Mết vẫn giữ thói quen trên.

Đích thân ông Mết giới thiệu về các sản phẩm của công ty.

Quá trình trực tiếp tham gia thị trường không chỉ giúp ông thêm kinh nghiệm, nhiều bài học đắt giá về kinh doanh mà còn khiến ông nhận ra mình và doanh nghiệp cần có thêm các hoạt động, đóng góp cho việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Lý tưởng gắn kết hoạt động kinh doanh với việc nâng cao nhận thức và bảo vệ sức khỏe cộng đồng bắt đầu được hun đúc và ngày càng mãnh liệt trong ông. Do đó, ông lựa chọn khẩu hiệu “Sẻ chia cộng đồng” cho doanh nghiệp với mong muốn luôn nhắc nhớ bản thân và nhân viên đặt lợi ích và sức khỏe khách hàng, cộng đồng lên trên hết. Bên cạnh đó, Metfoods còn tham gia tài trợ cho các dự án vì sức khỏe cộng đồng, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, như chương trình “Tình người muôn phương” và sắp tới là các chương trình liên quan đến an toàn giao thông để nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông và đẩy lùi tai nạn do rượu bia.

Với niềm đam mê kinh doanh, sự quyết liệt đó, sau hơn 2 năm, mỗi tháng chỉ riêng ở thị trường Việt Nam, Metfoods bán khoảng 50.000 chai nước giải rượu. Bên cạnh đó, công ty đang nắm trong tay hàng trăm đại lý, nhà phân phối rộng khắp toàn quốc và cả Lào, Campuchia. Thời gian tới, đơn vị có chiến lược đẩy mạnh sản phẩm vào các hệ thống cửa hàng thuốc tây trên toàn quốc, phát triển mảng đối tác như nhà hàng. Trong 5 năm tới, Metfoods muốn phát triển mảng sản xuất và đóng chai tại Việt Nam để tiết kiệm chi phí, sản xuất và là nơi chung chuyển sản phẩm sang các nước trong khu vực.

Trong bối cảnh hội nhập, cạnh tranh khốc liệt, Metfoods xác định nỗ lực không ngừng nghỉ để tạo dựng chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong nước và mở rộng ra khu vực. Đó là một trong những lý do thôi thúc ông tham gia chương trình CEO - Chìa khóa thành công của VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam) phối hợp với HoanggiaMediagroup thực hiện, do nhãn hàng OTIV thuộc Công ty Dược phẩm ECO tài trợ độc quyền.

“Tôi biết đến chương trình từ rất lâu và được tham gia là một sự bảo chứng cho sự thành công của doanh nghiệp. Những vấn đề thực tế của doanh nghiệp được các doanh nhân và chuyên gia phân tích, mổ xẻ và đưa ra giải pháp rất thiết thực. Đây còn là nơi chia sẻ những kiến thức, cách giải quyết các vấn đề bức xúc của doanh nghiệp, tạo mối quan hệ thân thiết với cộng đồng doanh nhân và hình ảnh cá nhân được nhiều người biết đến với vai trò là một CEO”, ông chia sẻ.

